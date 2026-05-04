Murió Eduardo Lamazón, icónica voz del boxeo mexicano; JC Chávez lo despidió con mensaje

La televisión deportiva en México está de luto. Eduardo Lamazón, reconocido comentarista de boxeo y figura emblemática de TV Azteca, falleció a los 70 años, según confirmaron sus familiares a través de redes sociales.

El analista, famoso por sus tarjetas extraoficiales en tiempo real y su estilo único frente al micrófono, se ganó el cariño del público durante décadas, convirtiéndose en una referencia obligada en las transmisiones de boxeo en México, donde compartió micrófonos con la leyenda del boxeo Julio César Chávez, quien lo despidió con un emotivo mensaje.

Un gran amigo se adelanta en el camino 🕊️



Hoy el boxeo despide a Eduardo Lamazón, una de las voces más emblemáticas y respetadas del pugilismo. Se va un campeón indiscutido fuera del ring



Hasta siempre, Don Lama 🥊 #BoxAzteca pic.twitter.com/pkJXobPg0S — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 5, 2026

Un legado en el análisis del boxeo

Originario de Argentina, Eduardo Lamazón encontró en México su segunda casa, donde desarrolló gran parte de su carrera como comentarista y también como exsecretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Su popularidad creció gracias a su participación constante en las funciones de “Box Azteca”, donde cada sábado ofrecía sus ya tradicionales tarjetas, ganándose el apodo de “Don Lama Lama Lamita”.

El mensaje de despedida de Eduardo Lamazón

Antes de su fallecimiento, el propio Lamazón dejó un mensaje dirigido al público, en el que expresó su agradecimiento por el país que lo acogió:

“Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre”, menciona en su carta.

El comentarista también destacó el cariño recibido por la afición mexicana: “A mis familiares y amigos, gracias por acompañarme en este camino; al público, gracias por escucharme cada sábado”.

Asimismo, dedicó palabras a TV Azteca, empresa donde consolidó su carrera: “Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes: su cariño, su apoyo y las enseñanzas que solo ustedes pueden ofrecer”, continúa su mensaje.

“Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros“, concluyó. “Diez puntos para todos ustedes”, concluye en la misiva, haciendo referencia a sus famosas tarjetas.

Reacciones en el mundo del boxeo

Tras confirmarse la noticia, diversas figuras del deporte y la televisión expresaron su pesar por la muerte de Eduardo Lamazón.

Desde TV Azteca destacaron su impacto en las transmisiones: “El icónico personaje de las transmisiones del Team Box Azteca perdió la vida, sin embargo, será recordado por todo su legado dentro y fuera del cuadrilátero”.

Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, recordó su cercanía con la organización:

“En paz descanse Eduardo Lamazon. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del CMB y fue parte de nuestra familia siempre“.

En paz descanse Eduardo Lamazon. Llego de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria pic.twitter.com/gunZl2ecgP — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 4, 2026

La emotiva despedida de Julio César Chávez

El legendario campeón mexicano Julio César Chávez también compartió un emotivo mensaje de despedida para el que fuera su compañero durante varios años en las transmisiones de boxeo de la televisora:

“Hoy el boxeo se queda en silencio. Se ha apagado una de las voces más sabias, elegantes y honestas que han existido, pero para mí, se ha ido mucho más que un colega: se ha ido un hermano del alma“, expresó JC Chávez en una publicación de Instagram donde aparece junto a Lamazón en una foto.

“Ver esta foto hoy me parte el corazón. Conocí a Eduardo hace una eternidad, cuando era el fiel secretario de mi querido Don José Sulaimán en el CMB . Desde entonces, supe que era un hombre de una lealtad inquebrantable. Años después, la vida nos sentó juntos frente a un micrófono en TV Azteca y lo que empezó como trabajo se convirtió en la amistad más pura que el boxeo me regaló”, continuó.

“Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero”, concluyó el Gran Campeón Mexicano.

Adiós a una voz emblemática del boxeo en México

Con la muerte de Eduardo Lamazón, el boxeo mexicano pierde a una de sus voces más características, un analista que marcó época en la televisión deportiva y que acompañó a generaciones de aficionados cada fin de semana.

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