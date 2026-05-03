Zurdo Ramírez sale del hospital y sin huesos rotos

LAS VEGAS – La imagen fue inusual y espeluznante. Gilberto “Zurdo” Ramírez, el gigante mexicano que solo unas horas antes había llegado a la arena ostentando cinturones de campeón mundial, era transportado en una camilla, con unos lentes oscuros cubriendo su lastimado rostro.

“Zurdo” Ramírez tuvo el sábado la peor noche de su carrera. Fue la víctima irremediable de una de las mayores estrellas actuales del boxeo. David Benavídez le dio una brutal paliza al originario de Sinaloa, noqueado en el round 6.

Benavídez dominó desde un principio con sus acostumbradas ráfagas de golpes a dos manos. Su velocidad fue demasiada para “Zurdo”, quien se convirtió en un blanco fácil para su oponente; una pera de boxeo que el llamado “Monstruo Mexicano” sacudió violentamente por buena parte de los 18 minutos que duró el combate.

Ramírez, ya muy lastimado y con su ojo derecho hundido bajo la hinchazón, no pudo seguir luego de que Benavídez redondeó su mejor combinación de golpes de la velada con una derecha seguida por un gancho de izquierda devastador. Enseguida, el codo izquierdo de Benavídez golpeó el rostro del “Zurdo”, quien puso la rodilla en la lona para el fin de la pelea.

Golpes con el codo de Benavídez generan debate

Algunos golpes de codo de Benavídez se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales tras aparecer videos que muestran algunos fuertes contactos durante los intercambios en el ring.

La reacción de Ramírez, un gladiador más que consumado, fue preocupante. La bola púrpura alrededor del ojo era grotesca.

Golden Boy Promotions le dijo el domingo a La Opinión que su peleador fue dado de alta del hospital este día y que, felizmente, no sufrió ningún hueso fracturado, solo un ojo de verdad inflamado. “Se encuentra de buen ánimo, solamente muy decepcionado de él mismo”, agregó el informe.

Gilberto Ramírez, de casi 35 años, perdió sus cetros AMB y OMB de peso crucero. Por el daño sufrido se puede estimar que no volverá al ring en el resto de 2026.

Mientras el histórico “Zurdo”, primer hombre nacido en México en ser campeón en algunas de las divisiones grandes del boxeo profesional (168 y 175 libras) tuvo una noche para olvidar en el fin de semana del Cinco de Mayo, David Benavídez se lució en su primera oportunidad de encabezar la fecha más importante del año en el boxeo en Estados Unidos.

David Benavídez (centro) posa con su familia y equipo de trabajo luego de una aplastante victoria para convertirse en monarca mundial de peso crucero. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Del “Pacman” al “Monstruo

David Benavídez demostró ser una fuerza imparable en el ring. El “Monstruo Mexicano” no conoce la derrota en el boxeo de paga (32-0, 26 KO) y el hecho de haber sido tan contundente contra un campeón muy respetado tras subir 25 libras resulta asombroso.

Él es el primer hombre en haber conquistado títulos del mundo en las divisiones de supermediano (168 libras), semicompleto (175) y crucero (200).

La paliza del sábado hizo recordar aquella “masacre” propinada por Manny Pacquiao al mexicano Antonio Margarito en 2010, cuando el filipino se subió al ring contra un hombre considerablemente más grande en talla, pero lo dominó por completo al grado de que Margarito sufrió fractura del hueso orbital tras recibir castigo por 12 asaltos.

Benavídez reveló el sábado ante los reporteros que siempre quiso seguir los pasos de Pacquiao como peleador, ademas de que ambos nacieron en un 17 de diciembre.

“Yo y Manny Pacquiao tenemos el mismo cumpleaños, así que siento que tenemos el mismo fuego y la misma flama”, dijo el hombre de 29 años nacido en Phoenix. “Y ustedes saben, yo solo quiero dar este tipo de peleas emocionantes, porque cuando yo era chico, esto es lo que siempre me emocionaba, este tipo de peleas, viendo estos nocauts de locura”.

Benavídez es un peleador espectacular al que le ha faltado estar en funciones más grandes. Múltiples estrellas del boxeo lo han eludido. El más obvio es Saúl Álvarez, a quien volvió a llamar el sábado cuando “Canelo” ya había dejado su asiento en ringside.

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