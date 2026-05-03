Polémica en redes sociales por codazos propinados por Benavídez al Zurdo Ramírez

La reciente victoria por nocaut técnico de David Benavídez sobre Gilberto “Zurdo” Ramírez ha desatado un intenso debate en diversas plataformas digitales. A pesar de la contundencia del resultado, un sector de la afición señala que el nuevo campeón del peso crucero utilizó de manera ilegal sus codos durante los intercambios en la corta distancia.

Estas acusaciones habrían cobrado fuerza tras fuerte rumores de que Ramírez sufrió una fractura en el hueso orbital durante el combate. Aunque en horas de la noche de este domingo 3 de mayo se conoció que el sinaloense fue dado de alta tras los duros golpes aunque no sufrió ningunas lesiones de huesos rotos, lo confirmó en exclusiva Ricardo López Juárez para La Opinión.

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El enfrentamiento, que culminó con la detención de la pelea, mostró a un David Benavídez agresivo que logró dominar la guardia de su oponente.

Sin embargo, usuarios en redes sociales han compartido fragmentos de video donde aseguran que el uso de los codos fue determinante para mermar la resistencia física de Ramírez.

Esta situación ha generado dudas sobre el arbitraje y la legalidad de las maniobras ejecutadas por el púgil de Phoenix.

#Boxeo | 🥊 ¡Polémica!



A pesar del gran talento, no podemos negar lo evidente, durante la pelea Benavidez metió muchos codazos que fueron factor muy importante para lastimar a @ZurdoRamirezz, incluso se ve cuando lastima con el codo de “Ida y vuelta” en la detención. RT pic.twitter.com/1zdZLG0PnD — Adictos al boxeo (@nikomexicano) May 3, 2026

Reacciones y análisis en las redes sociales

Diversos aficionados han utilizado sus cuentas personales para denunciar lo que consideran una falta de ética deportiva en el ring.

En la plataforma X, hay varios comentarios que cuestionan la limpieza del ataque de David Benavídez, sugiriendo que el árbitro fue permisivo ante acciones que están prohibidas por el reglamento oficial del boxeo profesional.

La pelea fue como lo pensé, Benavidez dominaría por su velocidad y movimientos. Lo que me sorprende fue el KO tan rápido en la pelea.



🚨este codo al rostro de zurdo no afectó ni afectaría el resultado de la pelea #benavidezRamirez #boxeo #andnew pic.twitter.com/jG2H7tA9Mm — Rocker 🐆 (@rugejaguar) May 3, 2026

Impacto en el resultado y la salud del oponente

La controversia escala debido a la gravedad de las lesiones presentadas por el boxeador mazatleco al finalizar la contienda. Sin embargo, el “Monstruo Mexicano” fue contundente pese a este intercambio de codos en algunas ocasiones.

El equipo médico confirmó que Ramírez tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para ser evaluado por una lesión ósea en el rostro.

Los detractores de David Benavídez sostienen que este tipo de daños son más consistentes con impactos de superficies duras, como los codos, que con los guantes de boxeo reglamentarios.

Por su parte, los defensores de David Benavídez argumentan que lo ocurrido fue producto de la inercia propia de una pelea de alta intensidad en el peso crucero. Argumentan que el estilo de presión constante del peleador suele provocar choques accidentales, pero que la victoria fue legítima gracias a su volumen de golpes y potencia.

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