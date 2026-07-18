Inglaterra se queda con el bronce en un festival de goles frente a la Francia de Mbappé

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 terminó ofreciendo mucho más espectáculo del que ambos equipos anticipaban. Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en un encuentro de diez goles, marcado por un dominio inglés en la primera mitad y una reacción francesa que estuvo cerca de convertirse en una remontada histórica.

Aunque el resultado otorgó la medalla de bronce al conjunto inglés, una de las grandes noticias de la jornada fue el nuevo récord de Kylian Mbappé. El capitán francés firmó un doblete que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 anotaciones, dejando atrás a Lionel Messi.

Además, el delantero del Real Madrid llegó a diez goles en la presente Copa del Mundo y tomó provisionalmente el liderato de la clasificación por la Bota de Oro. Messi todavía conserva la posibilidad de alcanzarlo en la final que Argentina disputará frente a España.

La previa del compromiso estuvo marcada por las declaraciones de jugadores y entrenadores, quienes insistieron en la poca relevancia deportiva del partido tras quedar eliminados en semifinales. Sin embargo, sobre el césped se vivió uno de los encuentros más entretenidos del torneo.

One of the craziest FIFA World Cup matches you will ever see.



What a match in the Bronze Final between France and England ? pic.twitter.com/7VcszobHBN — FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026

Inglaterra golpeó primero y Francia reaccionó demasiado tarde

El conjunto inglés aprovechó desde el inicio las dificultades defensivas de Francia. La velocidad de Bukayo Saka y Marcus Rashford generó constantes problemas, mientras que los pases largos desde el mediocampo encontraban espacios a espaldas de la última línea rival.

La superioridad se reflejó rápidamente en el marcador. Declan Rice abrió la cuenta apenas a los tres minutos con un disparo desde fuera del área. Poco después, Ezri Konsa amplió la ventaja tras un saque de esquina.

3RD MINUTE GOAL FOR ENGLAND ?



It’s the captain Declan Rice to put the Three Lions ahead! pic.twitter.com/DJwQiZTeCj — FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026

Aunque Francia logró generar algunas aproximaciones, especialmente buscando a Mbappé, la eficacia estuvo del lado inglés durante toda la primera mitad. Saka marcó dos veces más y estableció un contundente 4-0 antes del descanso.

La imagen del técnico Didier Deschamps reflejaba el difícil momento de su equipo. En el entretiempo decidió modificar el planteamiento con los ingresos de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, además de realizar ajustes defensivos.

Las variantes cambiaron completamente el desarrollo del partido.

Francia pasó a controlar el balón y comenzó a generar constantes oportunidades. Mbappé lideró la reacción con dos goles, mientras que Barcola también encontró el descuento tras una asistencia del atacante del Real Madrid, acercando el marcador hasta un 4-3 que alimentó la esperanza de la remontada.

Michael Olise también fue protagonista. Aunque desperdició dos ocasiones claras para igualar el encuentro, repartió dos asistencias que le permitieron alcanzar siete pases de gol en el torneo, superando un récord que pertenecía a Pelé.

Cuando el empate parecía cercano, Inglaterra encontró el alivio desde el punto penal. Bukayo Saka completó su triplete y devolvió la tranquilidad a su selección al colocar el 5-3.

Just when you thought this game couldn't get crazier…



Bukayo Saka gets his hat trick off the penalty to make it 5-3 ? pic.twitter.com/DetSlBpIkZ — FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026

El intercambio de ataques continuó hasta el final. Ousmane Dembélé volvió a acercar a Francia, pero Jude Bellingham, que ingresó desde el banquillo, respondió con el sexto tanto inglés para sellar el 6-4 definitivo.

One of the best solo runs you will see at this FIFA World Cup, courtesy of Jude Bellingham ??????? pic.twitter.com/sHzLNYpO4f — FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026

El encuentro se convirtió así en el primer partido de un Mundial con diez o más goles desde España 1982 y permitió a Inglaterra despedirse del torneo con la medalla de bronce, mientras que Mbappé abandonó la competición con un nuevo récord histórico bajo el brazo.

Sigue leyendo:

· Mbappé se va del Mundial 2026 como el goleador histórico de la competencia

· Messi reconoce que es una “locura” enfrentar en la final del Mundial 2026 a Lamine Yamal, a quien conoció de bebé

· Así se prepara Shakira para el show de medio tiempo del Mundial 2026