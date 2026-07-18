Así se prepara Shakira para el show de medio tiempo del Mundial 2026

El planeta entero cuenta las horas para la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde España y Argentina se disputarán la gloria en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, en el entretiempo, los ojos del mundo se posarán sobre el escenario musical. Shakira, la reina indiscutible de los eventos deportivos, ya afina los últimos detalles de lo que promete ser un espectáculo inolvidable.

La barranquillera sorprendió a sus de seguidores al compartir en sus redes sociales un vistazo de sus preparativos para este domingo. Tras haber iniciado entrenamientos coreográficos con su equipo en Essex County, los ensayos se trasladaron al estadio, sumando a los artistas que la acompañarán en esta cita.

Shakira encabeza un cartel estelar que interpretará el tema oficial del torneo, “Dai Dai”. En el escenario estará junto al cantante nigeriano Burna Boy y los integrantes de la Ghetto Kids Foundation, el colectivo de niños y niñas de Uganda que se viralizó en redes sociales precisamente por recrear las coreografías de esta canción mundialista.

Las imágenes muestran una atmósfera cargada de risas, abrazos y un gran sentido del humor. En uno de los videos de los ensayos, la colombiana bromeó haciendo un juego de palabras en inglés con “messy“ (desastre) y el astro Leo Messi, quien comandará a la selección albiceleste en la final.

Además de la exigente preparación física, la barranquillera causó revuelo al revelar en sus historias de Instagram un fragmento de la versión en español de “Dai Dai”, entonando versos que celebran el esfuerzo de “dejar la piel” en la cancha.

Aunque ha crecido la expectativa sobre cuál idioma dominará el show, los reportes apuntan a que interpretará la versión original en inglés debido a la participación de Burna Boy.

Con este show, “Dai Dai” consolida su éxito comercial al convertirse en la segunda canción mundialista de Shakira en ingresar al Billboard Hot 100, emulando la hazaña lograda con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010.

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