Shakira anuncia versión en español del tema mundialista “Dai Dai”: ¿cuándo se estrena?

Las sorpresas no terminan por parte de la cantante Shakira. En medio del éxito obtenido con el tema “Dai Dai”, la famosa anunció que sus seguidores finalmente podrán escuchar la versión en español de la canción estrella de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noticia fue confirmada a propia voz de la colombiana durante su visita al encuentro deportivo entre Argentina y Austria en Dallas, Texas, el pasado 22 de junio.

De acuerdo con la intérprete, la canción será lanzada este martes 23 de junio, durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo, a través de la señal de Telemundo. Dicha justa se llevará a cabo a las 7:00 PM (PDT), tiempo del centro de México, en el Estadio Guadalajara.

“Mañana en el partido de Colombia, la gran sorpresa: ‘Dai Dai’ en español. Espero que les guste”, se le escucha decir a Shakira en el audiovisual difundido en Instagram.

Tras el estreno en pantalla de “Dai Dai” en español, el tema estará disponible para descarga desde las plataformas de streaming conocidas: Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music.

Esta no fue la única declaración de la colombiana que generó interés entre el público. Y es que durante la entrevista que concedió a Telemundo también compartió su opinión ante el desempeño de la selección colombiana dentro del Mundial, así como otras estrellas del balompié.

“Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi con casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales”, declaró a la televisora.

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