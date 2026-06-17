¿Romance a la vista? Shakira es captada junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en Los Ángeles

La cantante colombiana Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo han encendido los rumores de romance en redes sociales luego de ser captados saliendo del Sunset Tower Hotel, ubicado en Los Ángeles.

Las imágenes de la intérprete de “Hips don’t lie” y el protagonista de “Jurassic World Rebirth” surgieron desde la plataforma de Instagram, donde el usuario deuxmoi reportó el avistamiento y confirmó que ambos famosos abandonaron el lugar de encuentro en el vehículo del histrión.

Por su parte, la ganadora del Grammy lució su torneada figura en unos jeans ajustados y top con escote en cuello “v”. El look fue acompañado por unas botas de tacón y una chaqueta de cuero que optó por removerse al final de la noche, así lo revelaron las fotografías.

Mientras tanto, Manuel García-Rulfo evitó las miradas curiosas con un ‘total black look’ de pantalones, playera y chaqueta a juego.

Pese a que en la salida Shakira y Manuel García-Rulfo mantuvieron su distancia, para el público no pasaron desapercibidas las sonrisas y miradas cómplices que compartieron durante la velada en el Sunset Tower Hotel y a su partida del lugar.

“¡Nunca lo había pensado, pero wow! Se ven geniales juntos”, “Encanto mexicano”, “Que bien por mi Shak, se merece ser feliz”, “Si nuestro hombre tiene que estar con alguien, al menos que sea con Shakira Shakira” y “Ambos son bellísimos”, son algunas de las reacciones que se registraron tras la difusión de las imágenes.

El avistamiento de Shakira y Manuel García-Rulfo se da a solo unos días de que la intérprete fuera una de las artistas invitadas en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 que tuvo lugar el pasado 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México.

No obstante, este no es el único éxito profesional que la también bailarina ha anotado recientemente. Tan solo este fin de semana dio inicio a su gira “Las Mujeres ya no Lloran” en Estados Unidos, obteniendo un gran recibimiento por parte del público.

En cuanto al terreno personal, Shakira confesó en entrevista con la revista People que, actualmente, se encuentra en un momento de crecimiento y enfoque total en sus hijos. “Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores (…) A través de esos momentos difíciles, descubrí qué tan resilientes somos”. ¿Será que el actor mexicano la hizo replantearse esta idea?

¿Quién es Manuel García-Rulfo, el galán con el que Shakira fue captada?

Manuel García-Rulfo es un actor de 45 años, nacido en Guadalajara, Jalisco, en México. Este ha obtenido fama internacional gracias a su interpretación del abogado defensor ‘Mickey Haller’ en la exitosa serie de Netflix “El abogado del Lincoln” (The Lincoln Lawyer).

Aunado a ello, formó parte del elenco principal de “Jurassic World Rebirth” junto a Scarlett Johansson y Jonathan Bailey. Por si fuera poco, en su portafolio también destacan producciones como: “Pedro Páramo” y “The Magnificent Seven” con Denzel Washington y Chris Pratt.

Como dato curioso, el posible galán de Shakira es familiar (sobrino lejano) del célebre escritor mexicano Juan Rulfo, autor de la emblemática historia Pedro Páramo y considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX.​​​

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