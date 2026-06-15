Shakira arranca con fuerza su gira por EE.UU.

Tras su actuación junto a Burna Boy en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, Shakira comenzó oficialmente su tramo de conciertos en los Estados Unidos.

La artista colombiana inició esta etapa de la gira con dos espectáculos consecutivos este fin de semana en el Intuit Dome de Inglewood, California, con los que desató la euforia de miles de fanáticos norteamericanos.

Este regreso a EE.UU. llega en un buen momento en la carrera de la barranquillera. Su nuevo sencillo, “Dai Dai” —la canción oficial del Mundial interpretada en apoyo al FIFA Global Citizen Education Fund— ya superó los 158 millones de vistas en su video musical y se posiciona en las listas de éxitos de 56 países.

Asimismo, la cantante acaba de romper un récord sin precedentes para una artista latina femenina al superar los 90 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Desde que comenzó en febrero de 2025, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” se ha transformado en la gira más taquillera de la historia para un artista de habla hispana.

Tras su paso por California, el itinerario del tour por los Estados Unidos continuará durante los meses de junio y julio por ciudades clave como San José, Dallas, Atlanta, Miami, Boston y Nueva York.

La agenda de la colombiana no da tregua. El próximo domingo 19 de julio, Shakira compartirá el cartel principal del histórico primer Espectáculo de Medio Tiempo de la Final de la Copa Mundial junto a Madonna y BTS.

Posteriormente, en otoño, llevará su espectáculo a Europa para inaugurar una monumental residencia de 12 fechas completamente agotadas en Madrid, España.

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