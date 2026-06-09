Shakira conquista YouTube tras alcanzar 100 millones de visualizaciones con “Dai Dai”

La cantante colombiana Shakira continúa pisando fuerte en la escena musical y prueba de ello es el éxito obtenido con el tema del Mundial 2026, “Dai Dai”. A solo unos días del arranque de este evento deportivo, la famosa alcanzó un gran hito en YouTube al recolectar 100 millones de visualizaciones.

En una reciente publicación desde su cuenta de Instagram, la intérprete de “Suerte” y “Hips don’t lie” se pronunció sobre el alcance de esta canción y agradeció el apoyo que se le ha brindado desde su lanzamiento.

“Acabamos de alcanzar los 100 millones de visitas con Dai Dai, gracias pack, ¡son los mejores! Gracias mi manada linda, esto lo hemos hecho juntos”, escribió Shakira para acompañar la publicación que recolecta algunas imágenes del videoclip oficial.

El público tampoco dejó pasar la oportunidad de celebrar el logro de la colombiana. Por esta razón, sus redes sociales se inundaron con felicitaciones por mantenerse como una de las máximas estrellas que prestarán su voz para la edición 2026 de la competencia deportiva.

Y es que no podemos olvidar que Shakira hará historia al encabezar junto a Madonna y BTS el show de medio tiempo en la final del Mundial, el primero en la historia de esta fiesta del fútbol.

De acuerdo con la FIFA, la incorporación del show de medio tiempo no solo tiene como objetivo amenizar el último gran partido de la Copa del Mundo, sino también tener un impacto social positivo.

“Comisariado por Chris Martin de Coldplay y producido por Global Citizen, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, mejorando el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo“, se dijo en un comunicado.

El éxito de “Dai Dai” sigue creciendo

Shakira lanzó el tema “Dai Dai”, en colaboración con Burna Boy, el pasado 23 de mayo y desde entonces, se ha convertido en uno de los favoritos del público para esta edición del Mundial.

Al día de hoy, el video en YouTube recolecta poco más de 107 millones de reproducciones, cifra que apunta a elevarse a nuevas dimensiones una vez que se dé por inaugurado el Mundial el próximo 11 de junio. Para esta fecha, la colombiana también contará con una participación especial desde la sede mexicana en el Estadio Azteca.

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