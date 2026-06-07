Shakira reveló Ed Sheeran será uno de los invitados en sus shows en EE.UU.

A solo una semana de que la etapa norteamericana de “Las mujeres ya no lloran World Tour” retome su curso, Shakira sacudió las redes sociales con un anuncio importante. La cantautora barranquillera reveló que el artista británico Ed Sheeran será su invitado especial en uno de los espectáculos programados en Nueva York.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Antología” no ocultó su emoción al compartir la primicia con sus millones de seguidores.

“¡Dios mío!, Ed Sheeran me acaba de confirmar que va a actuar en uno de mis shows de Nueva York, y vamos a actuar juntos en una de esas canciones que creo que van a amar”, expresó la cantante visiblemente entusiasmada.

La histórica colaboración en vivo tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn, donde la colombiana tiene agendadas dos fechas consecutivas para los días 20 y 21 de julio de 2026.

Aunque Shakira prefirió mantener bajo llave el título del tema que interpretarán juntos, la expectativa entre los fanáticos es máxima, considerando la sólida relación profesional y la estrecha amistad que une a ambas estrellas.

Cabe recordar que ambos se unieron en 2025 para una renovada versión de “Hips Don’t Lie” y que Sheeran coescribió el tema “Dai Dai”, una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

Este anuncio llega en un momento cumbre para la barranquillera, quien se prepara para un exigente calendario en territorio estadounidense que coincidirá con la fiesta mundialista, antes de culminar su participación en el evento deportivo y emprender su residencia masiva en España.

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