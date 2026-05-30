Shakira quiere que sus fans elijan las canciones que cantará en los shows de su gira por EE.UU.

Shakira decidió otorgar un rol protagónico a sus seguidores en su regreso a Estados Unidos. En el marco de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour”, la barranquillera anunció a través de sus redes una dinámica interactiva para que sus fans elijan las canciones que formarán parte de su repertorio en este tramo norteamericano.

Esta nueva etapa, bautizada por la artista como la “World Cup Edition” debido a su coincidencia con el desarrollo del Mundial de Fútbol de 2026, iniciará el próximo 13 de junio en Los Ángeles, California.

La propuesta surge ante el deseo de la cantante de refrescar los temas de sus conciertos y responder a la añoranza de su público por escuchar en vivo aquellos éxitos que no han sido incluidos en las presentaciones recientes.

La dinámica para participar es directa y sencilla. Shakira detalló que los fanáticos interesados deben enviar un mensaje privado a su cuenta de Instagram con las palabras clave “TOUR” o “GIRA”. Tras hacerlo, recibirán de vuelta de forma automática un enlace exclusivo para emitir sus votaciones y sugerencias musicales.

Para incentivar la participación, la intérprete de “Dai Dai” —canción oficial del certamen futbolístico— sumó un atractivo beneficio. En cada uno de los conciertos programados en suelo estadounidense, se seleccionará al azar a diez de los votantes para formar parte de la experiencia “Camina Con La Loba”, permitiéndoles caminar junto a ella al inicio del espectáculo.

La gira por EE.UU. incluirá paradas en ciudades como Miami, Dallas, Boston y Nueva York, consolidando un año histórico para la artista tras sus multitudinarias presentaciones previas en México y Brasil.

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