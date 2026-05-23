Shakira y Burna Boy lanzan el videoclip de “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026

La colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy sorprendieron a sus seguidores con el estreno del videoclip de su colaboración “Dai Dai”, tema que fue elegido como el himno oficial de la Copa del Mundo 2026.

El video destaca por la energía de la canción y la lista de invitados especiales. Entre las estrellas del balompié que aparecen en las imágenes se encuentran nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Rodrigo Hernández (Rodri), Vinícius Junior, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Erling Haaland, Luis Díaz, Alphonso Davies, Jamal Musiala y Christian Pulisic.

Pero el despliegue de figuras no termina ahí. El videoclip también incluye la participación de Ghetto Kids Uganda, una organización no gubernamental dedicada a transformar la vida de niños huérfanos, en situación de calle o vulnerables a través de la música, la danza y el teatro.

La ONG les brinda educación, refugio, atención médica, alimentación y, sobre todo, esperanza en un futuro mejor, alejándolos de las dificultades de la vida en la calle.

Shakira en México

Uno de los momentos más impactantes del video ocurre cuando Shakira aparece en lo alto del Ángel de la Independencia, ubicado sobre la emblemática Avenida Reforma en la Ciudad de México.

Esta escena funciona como un tributo visual a México, país que ha tenido un papel fundamental en la carrera de la artista. El videoclip contó con el apoyo especial de la campaña turística capitalina “Ciudad de México Corazón Grande”.

Cabe recordar que, además de este lanzamiento, Shakira fue confirmada como una de las artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio.

La colombiana compartirá el escenario con Madonna y BTS, en lo que será la primera vez que la Copa del Mundo cuente con un show de descanso. El Mundial 2026, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, dará inicio el próximo 11 de junio.

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