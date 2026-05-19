Shakira quiere que sus fans bailen con ella en el Mundial: “Voy a necesitar más bailarines”

A menos de una semana del lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, Shakira sorprendió al anunciar que abrió una convocatoria internacional dirigida a sus seguidores, invitándolos a formar parte de su cuerpo de baile para el esperado espectáculo de medio tiempo de la gran final de la Copa del Mundo.

A través de sus redes sociales, la intérprete colombiana detalló que estará observando de cerca las coreografías que sus fans publiquen en Instagram utilizando la música de su nuevo tema, “Dai Dai”.

“He estado viendo creaciones increíbles para ‘Dai Dai’ y voy a necesitar bailarines para el espectáculo (…) por eso he decidido invitar a tantos de ustedes como pueda para que bailen conmigo“, expresó la artista, motivando a su audiencia a seguir subiendo sus propuestas.

Shakira a través de sus redes sociales menciona que ha visto todos los videos que sus fans suben bailando “Dai Dai”, por lo cual quiere invitar a todos sus fans a seguir subiendo sus bailes y ella los pueda ver, para invitar a algunos a bailar con ella en la final de la FIFA… pic.twitter.com/VMYD8UJ0YH — La Manada MX (@lamanadamx_ofi) May 19, 2026

La inspiración para esta iniciativa surgió tras la gran recepción de un video de un grupo de niños de Uganda, de la Wakiso Dance Kids Foundation, cuya coreografía cautivó a Shakira a tal grado que los invitó formalmente a acompañarla en el escenario en la gran final.

Este evento marcará un hito histórico, ya que será la primera vez que un Mundial de la FIFA implemente un show de medio tiempo.

Shakira compartirá los reflectores junto a Madonna y la banda de K-pop BTS, garantizando una fusión musical sin precedentes que ha elevado al máximo la expectativa de los fanáticos. La cita histórica será el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium.

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