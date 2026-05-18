Shakira le gana a Hacienda: Justicia española ordena devolverle 70 millones de dólares

En un histórico vuelco judicial, la Audiencia Nacional de España falló a favor de Shakira y anuló las sanciones tributarias impuestas en su contra. La resolución obliga a la Agencia Tributaria a devolverle a la cantante 60 millones de euros (aproximadamente 65 millones de dólares) cobrados de forma “indebida” entre impuestos y penalizaciones.

El caso se centraba en el año 2011, periodo en el que Hacienda acusaba a la artista de ser residente fiscal en España y le reclamaba los ingresos de su gira mundial de 120 conciertos.

El organismo argumentaba que, debido a su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, pasaba la mayor parte de su tiempo en el país. Sin embargo, el tribunal determinó que la Administración nunca pudo comprobar que Shakira permaneciera los 183 días mínimos requeridos por la ley para ser considerada contribuyente en territorio español.

Shakira siempre afirmó que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo.

A través de un comunicado oficial, la barranquillera celebró la sentencia tras soportar ocho años de “campañas orquestadas para destruir su reputación”.

La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio que prometía exponer su vida privada.

La cantante enfatizó que “nunca existió fraude” y lamentó haber sido tratada como culpable durante casi una década. Dedicó además esta victoria legal a los ciudadanos comunes que son víctimas de abusos por un sistema que presume la culpabilidad en lugar de la inocencia.

Con este fallo definitivo, la estrella de la música cierra uno de los capítulos más complejos de su vida privada. Ahora se prepara para concentrarse en su carrera musical, con miras a su próxima presentación histórica en el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026.

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