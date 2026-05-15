Shakira convierte el éxito de “Dai Dai” en esperanza para miles de niños

La cantante Shakira no deja de sorprender al público con cada aventura profesional en la que se embarca. Luego de una exitosa presentación en Copacabana para más de dos millones de personas, confirmó su participación en la Copa Mundial 2026 no solo como headliner de su primer show de medio tiempo en la final, sino como intérprete del tema oficial, titulado “Dai Dai”.

Sin embargo, la colombiana reveló que su manera de festejar esta lluvia de bendiciones es brindando apoyo a una causa social que toca su corazón: la educación a los niños más necesitados.

En conferencia de prensa sobre el primer show de medio tiempo de la Copa Mundial FIFA 2026, Shakira anunció que el 100% de los ingresos generados por la canción “Dai Dai” se destinará al programa Education Fund, impulsado por la FIFA Foundation y la organización Global Citizen.

Y es que según las declaraciones de la artista, el mensaje que se busca transmitir a través de su letra y melodía es uno de esperanza para millones de niños alrededor del mundo.

“Creo que esta canción es mucho más que una canción de la Copa del Mundo. Es un mensaje para cada niño al que alguna vez le dijeron que su sueño era una tontería”, expresó Shakira durante el evento encabezado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La ganadora del Grammy añadió que grandes estrellas del fútbol como Pelé, Ronaldo Nazário y Lionel Messi cuentan con sus propias historias de éxito que al inicio parecían imposibles.

En este sentido, explicó que la educación es la mejor herramienta para alcanzar un impacto positivo cambia la vida de niños y hasta comunidades enteras: “He visto con mis propios ojos cómo la educación transforma vidas. Es algo muy tangible, realmente puedes ver el cambio”, recalcó en la conferencia.

Como fiel creyente de esta causa, Shakira detalló que el dinero recaudado será utilizado para apoyar programas educativos y generar oportunidades de aprendizaje para niños de comunidades vulnerables en distintas partes del mundo.

Shakira hará historia en el primer show de medio tiempo del Mundial

El papel de Shakira dentro de la Copa Mundial FIFA 2026 va más allá de de interpretar la canción oficial del torneo, ya que la famosa de 49 años también será una de las protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo en la final mundialista programada para el 19 de julio de 2026 en el estadio MetLife Stadium.

La FIFA confirmó que Shakira compartirá escenario con Madonna y el grupo surcoreano BTS en un show producido por Global Citizen y con la dirección de Chris Martin, vocalista de Coldplay que ayudó a seleccionar a los artistas del evento.

En el anuncio se confirmó que la incorporación del show de medio tiempo no solo tiene como objetivo amenizar el último gran partido de la Copa del Mundo, sino también tener un impacto social positivo.

“Comisariado por Chris Martin de Coldplay y producido por Global Citizen, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, mejorando el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo“, se dijo en la charla.

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