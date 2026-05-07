Shakira comparte un adelanto de “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

¡Es oficial! La cantante colombiana Shakira es la encargada de interpretar el tema oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. La canción lleva por título “Dai Dai” y su lanzamiento está programado para este 14 de mayo en Spotify y Apple Music.

La noticia fue confirmada a través de Instagram, X y TikTok con un breve video en el que se aprecia a la artista bailando al ritmo del tema desde el imponente Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil.

Enfundada en un atuendo llamativo y con los colores de su bandera, la famosa aparece junto a su grupo de bailarines mientras se escucha un adelanto de la canción que recita: “Lo que una vez te rompió, te hizo más fuerte” y “Aquí, en este lugar, perteneces”.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la @fifaworldcup 2026. Llega el 14/5. ¡Estamos listos! ⚽️ 🐺 @burnaboygram”, escribió Shakira para acompañar la publicación que desató la emoción de sus fanáticos y los amantes del fútbol.

Shakira y su legado musical en la Copa del Mundo FIFA

Esta no es la primera vez que Shakira es protagonista musical de un Mundial de la FIFA. Su participación más recordada por el público es “Waka Waka (This Time for Africa)”, tema oficial que se eligió para representar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Si bien dicha canción se convirtió en un fenómeno global recordado hasta la actualidad, la representante latina también participó en el Mundial de Brasil 2014 con “La La La”.

En esa ocasión, se trató de una canción grabada en colaboración con el brasileño Carlinhos Brown que obtuvo casi 300 millones de vistas en plataformas como YouTube. Gracias a estos éxitos, la estrella de la música se ha consolidado como una de las artistas más representativas en la historia musical de los Mundiales.

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