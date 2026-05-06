Vivienda, incendios y crisis de seguros dominan el último debate por la gubernatura de California

El Skirball Cultural Center de Los Ángeles fue escenario del último debate televisado antes de las primarias del 2 de junio, donde los republicanos Chad Bianco y Steve Hilton, y a los demócratas Xavier Becerra, Matt Mahan, Katie Porter, Tom Steyer y Antonio Villaraigosa, buscaron sumar votos de una de las contiendas más reñidas de las últimas décadas.

Los aspirantes a la gubernatura de California protagonizaron un encuentro marcado por fuertes choques sobre vivienda, personas sin hogar, incendios forestales, seguros e inmigración.

Vivienda y costo de vida

La crisis de vivienda en California fue el tema más discutido de la noche. Los candidatos coincidieron en que el costo de vida se ha vuelto insostenible, aunque discreparon profundamente sobre las soluciones.

El republicano Steve Hilton criticó las políticas urbanísticas del estado y afirmó que California dejó de construir viviendas accesibles para familias trabajadoras: “California dejó de construir las casas iniciales y las viviendas unifamiliares que antes construía tan bien. Tenemos demasiadas regulaciones y una ideología que cree que la única vivienda aceptable es llenar de edificios de apartamentos los suburbios”.

NBC LOS ANGELES DEBATE:

The Democrats on stage agree that homelessness in California is out of control, but they REFUSE to acknowledge they caused the problem! We need to vote differently if we want change, and we must enforce the law. pic.twitter.com/Bvv3dHMdWx — Steve Hilton (@SteveHiltonx) May 7, 2026

Hilton también acusó al estado de imponer “impuestos ocultos” a la construcción y prometió reducir restricciones regulatorias.

Por su parte, el sheriff Chad Bianco sostuvo que el verdadero problema es que “los constructores ya no pueden permitirse construir” debido al exceso de regulaciones, señalando directamente a la Ley de Calidad Ambiental de California.

En contraste, la congresista demócrata Katie Porter vinculó directamente la crisis de vivienda con el aumento de la indigencia y compartió una experiencia personal: “Me preocupa que mi hijo adolescente termine viviendo en mi sofá por lo imposible que es comprar una casa en California”.

Porter defendió programas de apoyo para pagos iniciales de apenas 5% y pidió frenar la especulación inmobiliaria.

El exsecretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, propuso ampliar la asistencia para compradores primerizos y evitar que fondos de inversión “desplacen a las familias comunes”.

As Governor, I will fight to give every Californian the opportunity to buy their own home — because too many families are already paying the equivalent of a mortgage for their landlords instead of building equity for themselves. pic.twitter.com/vRjcbij21V — Xavier Becerra (@XavierBecerra) May 7, 2026

Mientras tanto, Tom Steyer centró su discurso en acelerar permisos de construcción y cerrar “vacíos legales corporativos” en bienes raíces.

Según analistas, la crisis inmobiliaria en California se caracteriza por una severa escasez de oferta y la compleja asequibilidad, con precios que rondan máximos históricos. El mercado enfrenta un estancamiento en la compraventa debido a que las altas tasas de interés y el déficit de vivienda han expulsado a gran parte de los compradores.

Crisis de seguros

Otro de los momentos más tensos ocurrió al abordar la crisis del mercado de seguros en California, agravada por los devastadores incendios de 2025, ocasionando el retiro de grandes aseguradoras del mercado estatal, impulsado por el aumento de los riesgos. Esto ha provocado la cancelación masiva de pólizas y un aumento drástico en las primas.

Becerra reveló que su propia madre perdió cobertura inesperadamente y propuso congelar temporalmente las tarifas de seguros, una idea que provocó ataques inmediatos de sus rivales.

Por ejemplo Katie Porter rechazó la propuesta y dijo que “No podemos darnos el lujo de congelar tarifas. Lo que necesitamos es que las aseguradoras vuelvan al mercado”.

Steyer defendió incentivos para reducir riesgos de incendios y fortalecer viviendas, mientras Bianco advirtió, “Las compañías de seguros no van a regresar si otro demócrata es elegido”.

The other candidates in this race do a lot of promising, but I’ve actually delivered.



I’ve brought down drug costs and cracked down on credit card fees—and I’ll deliver on my plans to make California more affordable as governor too. pic.twitter.com/CRj2urrYVS — Katie Porter (@katieporterca) May 7, 2026

Personas sin hogar y seguridad pública

Según datos periodísticos, la crisis de personas sin hogar en California es una de las más graves de Estados Unidos, con casi 186,000 personas viviendo en las calles o refugios, convirtiéndose en un tema central de este debate que generó fuertes divisiones.

Bianco sostuvo que la indigencia no se debe principalmente a la vivienda, sino a adicciones y enfermedades mentales: “La falta de vivienda nunca ha sido realmente sobre viviendas. Se trata de drogas, alcohol y salud mental”.

Añadió que construir refugios “no resuelve el problema” y pidió más centros de tratamiento.

Porter y Steyer rechazaron esa visión y defendieron políticas preventivas centradas en vivienda asequible y asistencia para alquileres.

Según Hilton, ninguna de las medidas que California está implementando actualmente para abordar el problema de las personas sin hogar está funcionando. La mejor opción, afirmó, es desechar las políticas anteriores y empezar de cero.

I'm the only candidate corporations are spending against, because I'm the only candidate who will take them on and make California more affordable. pic.twitter.com/GhiZjRSWp8 — Tom Steyer (@TomSteyer) May 7, 2026

Sellan campaña polarizada

Los demócratas intercambiaron críticas constantes mientras intentaban consolidar apoyo en un campo dividido, especialmente tras el colapso de la campaña de Eric Swalwell.

Hilton incluso se burló de Matt Mahan durante una respuesta sobre vivienda: “Parece que está tratando de recordar sus líneas”.

Según encuestas recientes de SurveyUSA, Hilton lidera ligeramente la carrera con 20% de intención de voto, seguido por Steyer con 18%, mientras Becerra y Bianco permanecen competitivos.

El debate se produjo apenas un día después de otro enfrentamiento televisado organizado por CNN, donde los candidatos discutieron sobre inmigración y el legado del gobernador Gavin Newsom.

Sigue leyendo:

· Nueve candidatos a gobernador de California, frente a frente en debate

· Las opciones de Antonio Villaraigosa en la campaña electoral

· Dos republicanos y un demócrata lideran encuesta para gobernador de California