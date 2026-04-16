Las opciones de Antonio Villaraigosa en la campaña electoral

Al cargo de gobernador de California se postulan en la actualidad nueve candidatos: dos republicanos y siete demócratas. Uno de ellos reemplazará a Gavin Newsom.

Las opciones electorales

El 2 de junio se celebrará una primaria de la que emergerán dos finalistas, independientemente de su filiación partidaria. Finalmente, el 3 de noviembre el votante decidirá entre ambos.

Uno de los candidatos de conocida trayectoria política y que cumplió importantes cargos de liderazgos en el estado es Antonio Villaraigosa.

El lector lo recordará como el protagonista de la elección histórica del primer alcalde latino desde 1873 de Los Ángeles, cargo que ocupó entre 2005 y 2013, y quizás como el presidente de la Asamblea Legislativa estatal y concejal de Los Ángeles por el distrito 14.

El columnista recuerda el entusiasmo y la expectativa que causó la elección de Villaraigosa como alcalde, cuando la comunidad latina se integraba de manera orgánica al país y hasta se atrevía a comenzar a soñar con un candidato presidencial.

A Villaraigosa lo identificaban como dirigente popular, de izquierda. Los conservadores exageran cuando decían que él era parte del movimiento de la “reconquista” (de California a México), pero Villaraigosa sí estuvo en Mecha, la organización estudiantil defensora de los derechos civiles, representó al Sindicato de Maestros, fue presidente local de la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) y otros hitos.

Por otra parte, sería injusto ignorar la importante labor que paralelamente cumplió también otro candidato, Xavier Becerra, que fue congresista, Procurador general de California y ministro de Salud bajo el gobierno de Joe Biden.

Opiniones conciliadoras

Ahora, a los 73 años, Antonio Villaraigosa tiene opiniones más conciliadoras de las que se le conocía. Concibe políticas que, si resultase electo y las aplicase, lo separarían de aquel pasado. Por eso, me dice, “cuando comencé mi campaña me comprometí a servir un sólo término como gobernador, a no postularme para reelección, para poder tomar las decisiones difíciles que son necesarias. Eso es importante. Los demás candidatos no van a tomar mis decisiones de cuando fui alcalde”.

La entrevista tuvo lugar en Zoom y se realizó en español y en inglés.

Villaraigosa enumera los problemas críticos por los que atraviesa California, y las crisis adicionales que se avecinan, que crecen y no se podrán ocultar. Y que requieren un líder con su experiencia, dice él.

“Cada día al servicio del estado será de acciones concretas y no de buscar el próximo cargo. Es algo que tiene sentido común. Hemos perdido la mitad de la gente a la derecha porque dejamos de enfocarnos en los problemas de la actualidad”.

Para que se enfoque en la comunidad latina, le pregunto cómo trataría un gobernador Antonio Villaraigosa con la detención masiva de inmigrantes en las redadas migratorias de ICE.

Son interesantes los puntos que enfatiza.

Un sólo período de gobierno

Voy por lo urgente, contesta: “Desde el primer día, crearé por directiva ejecutiva un grupo de trabajo interinstitucional para mejorar las condiciones en los centros de detención para inmigrantes. No puedo creer que mueran allí tantos reclusos, más de lo que se ha reportado.

Y en los centros de detención de menores, el Estado garantizará que los niños reciban supervisiones casi diarias en materia de alimentación, salud, seguridad, educación, terapia y asesoramiento psicológico”.

“Estas detenciones”, asevera, “constituyen una violación de la Cuarta Enmienda; no pueden ser detenidos sin una orden judicial”.

En cuanto a los agentes de ICE, “van a tener que identificarse como tales”.

“Y los inmigrantes deben tener acceso a una vía para la ciudadanía, en última instancia”.

Por otra parte, recalca que “haremos lo será posible. Lo que podemos controlar. Incluso nuestra gente tiene que respetar las fronteras”.

¿Y las ciudades y el estado santuario? “Las excepciones en la ley causan que renunciemos a la lucha contra el crimen grave, renunciar a luchar contra criminales violentos”.

Y agrega: “Yo creo que deberíamos cooperar con ellos” – es decir, las agencias federales

El problema de los desamparados – los homeless – va de mal en peor. Año tras año gastamos miles de millones y su número no baja. ¿Qué estamos haciendo mal?

“Con todos los programas en los que gastamos 24,000 millones de dólares desde 2019, el número de homeless aún sigue subiendo. El LAO – la Oficina de Análisis Legislativo de California – llegó a la conclusión de que solo dos programas son efectivos: asistencia para el alquiler y el programa Home Keep. Todos los demás no ayudan. Tenemos que quedarnos con esos”.

“Yo me opongo a criminalizar a los homeless, a castigarlos si se niegan a una opción de vivienda. Seré compasivo, pero sin caos. Ronald Reagan cuando era gobernador de California eliminó los hospitales psiquiátricos desde 1969 y en consecuencia todavía hay miles de personas con problemas de salud mental en las calles. Hay que solucionar ese problema”.

Parecería ser un nuevo Villaraigosa. ¿Lo veremos en la oficina del gobernador?

¿Un gobernador republicano?

Actualmente se habla mucho de la posibilidad de que en la boleta de noviembre queden dos republicanos, porque los demócratas no se ponen de acuerdo en reducir la selección de candidatos.

“Esas son habladurías, nada más. Lo que va a suceder en junio es que uno de los republicanos saldrá primero, y en segundo lugar habrá un demócrata. Se habla de Steyer, pero después de haber gastado más de 100 millones de dólares en publicidad tiene solo un 10% de apoyo y ya llegó a su límite”.

“La comunidad empresarial no lo quiere a Steyer, lo quieren derrotar. Me preferirían a mí pero temen. Yo tengo más votantes latinos que Xavier Becerra aunque él también habla de inmigrantes. El tiene más votantes blancos, que lo ven como más seguro”.

“Las próximas tres semanas serán decisivas”.

Por el momento, para la mayoría del público californiano estas elecciones están pasando desapercibidas. Él asiente:

“Hasta ahora, yo he participado en 40 foros electorales en esta campaña y nadie los está mirando. El 35% de los votantes están indecisos. Quizás un 50% participe. En mi caso, estuve fuera de un cargo político por demasiado tiempo. Por eso, anuncié mi campaña bien temprano, el 23 de julio de 2024”.

“Esta es una campaña extraña”.

Los candidatos a gobernador son: los republicanos Chad Bianco, Sheriff del condado de Riverside y Steve Hilton, ex comentarista conservador en Fox News, los demócratas Katie Porter quien representó hasta 2025 en el Congreso al condado de Orange; Tom Steyer, gestor de fondos de cobertura multimillonario y activista liberal; Matt Mahan, alcalde de San José; Betty Yee, ex contralora del estado; Tony Thurmond, desde 2019 Superintendente de Instrucción Pública, Xavier Becerra y Antonio Villaraigosa.

En resumen, esta es una campaña inconclusa. Faltando un mes y medio para las urnas, todo puede cambiar. El elemento faltante, nos parece, es el mal llamado voto latino.