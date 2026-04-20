Nueve candidatos a gobernador de California, frente a frente en debate

Nueve candidatos a gobernador de California estarán frente a frente este martes 28 de abril en un debate organizado por Asian Pacific American Public Affairs y Pomona College, foro que será transmitido por la cadena CBS.

A mes y medio de las primarias, los votantes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas de los aspirantes para evaluar la perspectiva de cada uno de ellos sobre diferentes políticas, en medio de una de las elecciones más importantes del estado.