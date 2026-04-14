Candidatos a gobernador de California aprovechan renuncia de Swalwell

Los candidatos a gobernador de California intentarán aprovechar la oportunidad después de que Eric Swalwell, uno de los favoritos al cargo, se bajó de la contienda tras recibir acusaciones de abuso y conducta sexual inapropiada.

Durante un foro celebrado la tarde de este martes en Sacramento, un par de los principales candidatos a relevar a Gavin Newsom del puesto tuvieron la oportunidad de hacer declaraciones por primera vez tras la renuncia de Swalwell a su campaña.

Al foro acudieron cinco demócratas y un republicano, quienes expusieron sus argumentos de campaña y detallaron sus planes para convertir a California en un estado más asequible y favorable a las empresas.

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En declaraciones a la prensa, un par de candidatos hizo comentarios críticos en relación a Swalwell, además de abordar los temas de interés para los votantes, como el aumento en los precios de la gasolina, de la electricidad y los alimentos.

“Él (Swalwell) iba a la cabeza en la contienda. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la primera oportunidad que se nos presentó”, declaró el exalcalde de Los Ángeles, el demócrata Antonio Villaraigosa.

Para el exalcalde de Los Ángeles, la salida de Swalwell representa un nuevo comienzo en la carrera por la gubernatura de California.

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Steve Hilton, comentarista conservador, uno de los principales candidatos republicanos y que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, dijo que el escándalo de Swalwell era una prueba de que el Partido Demócrata estaba hundido en una crisis.

“Este Partido Demócrata lleva tanto tiempo en el poder que ahora se está desmoronando, sumiéndose en la confusión, el caos y el escándalo. Necesitamos un cambio urgente“, expresó Hilton.

Swalwell anunció este lunes su renuncia como representante en el Congreso, un día después de abandonar su campaña electoral, tras las acusaciones de abuso y conducta sexual inapropiada publicadas el vienes 10 de abril por el diario “San Francisco Chronicle” y la cadena CNN.

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A esas acusaciones, se unió este martes la de una exmodelo, quien en una conferencia de prensa en Beverly Hills denunció que Swalwell la violó y la agredió en 2018.

En su comunicado de prensa con la declaración de su renuncia, Eric Swalwell negó las acusaciones.

Después de conocer la dimisión de Swalwell, algunos de los candidatos intentan aprovechar la oportunidad para buscar el apoyo de los seguidores del ahora exrepresentante, en medio de una reñida contienda, que tiene sus elecciones primarias el 2 de junio con la participación de más de 50 candidatos.

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El bando demócrata teme que el gran número de candidatos pueda dividir el voto y dejar abierta la puerta para que dos contendientes republicanos avancen a las elecciones generales de noviembre, a las que acceden los dos candidatos con más votos en las primarias.

Además de Hilton, otro contendiente republicano con fuerza es el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco.

Por el momento, es muy difícil saber el destino que tendrán las preferencias de los partidarios de Swalwell, que podrían repartirse entre los siete candidatos demócratas más fuertes en la contienda.

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Para el alcalde demócrata de San José, Matt Mahan, que participa por primera vez en unas elecciones estatales, declaró este martes que el principal objetivo que tiene es demostrar a los votantes que puede obtener buenos resultados como gobernador.

“El antídoto a lo que vemos hoy en nuestra política —el creciente populismo de derecha e izquierda, con candidatos que basan sus campañas en el ego o la fama, como Trump o Swalwell— es un liderazgo competente“, expresó Mahan.

El activista liberal Tom Steyer recurre a sus fondos personales para impulsar su campaña con anuncios en los medios, mientras que Villaraigosa intenta regresar a la política tras su fracaso en la elección para gobernador en 2018.

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Por el bando demócrata, otra candidata fuerte es la excongresista Katie Porter, aspirante al ejecutivo estatal tras perder en las elecciones al Senado de Estados Unidos en 2024.

En el foro de este martes en Sacramento estuvieron ausentes Chad Bianco y Katie Porter.

A pesar de que Swalwell ya canceló su campaña para gobernador de California, en la boleta electoral de las primarias de junio estará inscrito su nombre.

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