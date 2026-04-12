Eric Swalwell suspende campaña a gobernador de California por acusaciones de agresión sexual

Pese a que más temprano negó cualquier implicación, el congresista demócrata Eric Swalwell anunció la suspensión de su campaña para gobernador de California tras enfrentar múltiples acusaciones de agresión y conducta sexual inapropiada.

“Estoy suspendiendo mi campaña para gobernador… lamento profundamente errores de juicio en mi pasado. Lucharé contra estas acusaciones falsas, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”, dijo el propio político a través de redes sociales.

La decisión se produce en medio de una creciente presión política y mediática, tras revelaciones de varios medios estadounidenses.

Las denuncias incluyen testimonios de al menos cuatro mujeres, entre ellas una excolaboradora que afirma haber sido agredida en más de una ocasión.

Según reportes periodísticos, la mujer aseguró que uno de los incidentes ocurrió cuando “estaba demasiado intoxicada para consentir”.

I am suspending my campaign for Governor.



To my family, staff, friends, and supporters, I am deeply sorry for mistakes in judgment I’ve made in my past.



I will fight the serious, false allegations that have been made — but that’s my fight, not a campaign’s. — Eric Swalwell (@ericswalwell) April 13, 2026

Además, otras acusaciones incluyen el envío de mensajes explícitos y comportamientos inapropiados, lo que ha ampliado el alcance del escándalo, como reportó el diario San Francisco Chronicle.

La fiscalía de Manhattan inició una investigación sobre al menos uno de los casos, lo que añade una dimensión legal al conflicto.

El congresista ha rechazado categóricamente todas las acusaciones, calificándolas como falsas y con motivaciones políticas: “Estas acusaciones son absolutamente falsas… las combatiré con todo lo que tengo”.

Pese a ello, reconoció haber cometido “errores” en su vida personal, lo que ha sido interpretado como un intento de asumir responsabilidad parcial sin admitir los hechos denunciados.

Su salida reconfigura el panorama electoral en un proceso ya competitivo, dejando el campo abierto a otros candidatos tanto demócratas como republicanos.

Aunque suspende su campaña, el congresista no ha anunciado su renuncia al cargo en la Cámara de Representantes.

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