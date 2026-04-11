Eric Swalwell podría ser expulsado del Congreso debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada

Anna Paulina Luna, congresista por Florida, promoverá en la Cámara de Representantes la destitución de Eric Swalwell, aspirante demócrata a gobernador de California, quien enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada, las cuales son investigadas por el fiscal de distrito de Manhattan.

El diario San Francisco Chronicle difundió el testimonio de una exempleada del político de Ohio donde asegura haber sido agredida sexualmente por él en dos ocasiones cuando estaba demasiado ebria para dar su consentimiento. Inicialmente, eso habría ocurrido en 2019 y nuevamente en 2024.

Asimismo, la cadena de televisión CNN, señala que son cuatro las mujeres que se atrevieron a denunciar a Swalwell por presunta conducta inapropiada.

En contraparte, el aspirante a gobernador niega los señalamientos en su contra y argumenta que se trata de una maniobra para dejarlo fuera de las elecciones.

“Estas acusaciones son falsas y surgen en vísperas de unas elecciones en las que he sido el candidato favorito para gobernador de California.

Durante casi 20 años, he servido al público, como fiscal y congresista, y siempre he protegido a las mujeres”, mencionó en un comunicado.

La republicana Anna Paulina Luna exigirá la expulsión de Eric Swalwell de la Cámara de Representantes. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Al estallar el escándalo, los líderes del Partido Demócrata le han exigido poner fin a su campaña política, mientras que ésta ya fue retirada de la principal plataforma de recaudación de fondos e incluso dos personajes de su entera confianza presentaron su renuncia.

No obstante, la historia no termina allí, pues la republicana Anna Paulina Luna anunció en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, que hará todo lo necesario para poner fin a su carrera política.

“Presentaré una moción para expulsar a Eric Swalwell del Congreso”, escribió.

A esto debe sumarse que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dio a conocer que está investigando a detalle las denuncias girando en torno al demócrata de 45 años.

“Instamos a los sobrevivientes y a cualquier persona que tenga conocimiento de estas acusaciones a que se comuniquen con nuestra División de Víctimas Especiales al 212-335-9373.

Nuestros fiscales, investigadores y consejeros especialmente capacitados están bien preparados para ayudarlos de una manera informada sobre el trauma y centrada en el sobreviviente”, indica un comunicado obtenido por la estación de televisión NBC 4 New York.

Sigue leyendo:

• Se tambalea la campaña de Eric Swalwell a gobernador de California ante acusaciones de agresión sexual

• Eric Swalwell envió a uno de sus empleados a Colombia para auxiliar a un niño sordo deportado

• Eric Swalwell, representante por California, es exhibido por derrochar fondos de donantes

• Eric Swalwell, congresista de California, teme por su familia ante múltiples amenazas de muerte recibidas