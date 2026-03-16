Xavier Becerra critica a USC por falta de equidad en debate gubernamental

Xavier Becerra, candidato a convertirse en gobernador de California, acusó a la Universidad del Sur de California (USC) de una falta de equidad en el debate entre los contendientes que está programado para el 24 de marzo.

En una carta dirigida al presidente de la USC, Beong-Soo Kim, Becerra le expresó que era escalofriante y peligroso saber que la universidad había renunciado tan fácilmente a los principios básicos de equidad para diseñar un formato excluyente para el debate.

Becerra dijo que, anteriormente, la USC invitó a muchos de los candidatos a gobernador, entre ellos a él, para que reservaran el 24 de marzo para participar en el foro que organizaban.

“Ahora, han decidido excluir a algunos de nosotros basándose en una fórmula de selección claramente arbitraria y espontánea”, expresó Becerra.

“Que yo sepa, nadie ha empleado jamás esa fórmula concreta para algo tan trascendental como un debate televisado destinado a ayudar a determinar quién será el próximo gobernador de la cuarta economía más grande del mundo”, agregó.

Becerra mencionó que la USC hace todo lo posible por justificar una fórmula excluyente de selección de candidatos, sobre todo contra aquellos que representan a las minorías étnicas.

“Han excluido a todos los candidatos de minorías étnicas a participar, mientras que han invitado a un candidato blanco que NUNCA ha obtenido mejores resultados en las encuestas que algunos de los candidatos de minorías étnicas, incluyéndome a mí”, criticó Becerra.