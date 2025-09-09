Bass respalda a Villaraigosa como candidato a gobernador de California

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se manifestó a favor de apoyar al exalcalde de la ciudad, Antonio Villaraigosa, para que sea candidato a gobernador de California en las elecciones de 2026.

Bass expresó su apoyo a favor de Villaraigosa, tras mencionar que han trabajado juntos durante su vida adulta.

“He visto de cerca el impacto que ha tenido no solo en nuestra ciudad, sino en todo el estado. Nuestro país se encuentra en una encrucijada y es vital que nuestro estado tenga un líder que guíe a California hacia el futuro“, dijo la alcaldesa Bass..

Villaraigosa dio sentirse honrado al tener el apoyo por parte de Karen Bass, a quien describió como una feroz defensora de las familias trabajadoras, los niños, los adultos mayores y las comunidades marginadas, así como una incansable defensora de la justicia social y de la gente de Los Ángeles.

Antonio Villaraigosa, de 72 años, fue el primer alcalde hispano de Los Ángeles y ocupó el cargo durante dos periodos, de 2005 a 2013.

Antonio Villaraigosa fue el primer alcalde de Los Ángeles hispano. Credit: Damian Dovarganes | AP

En 2018, el exalcalde contendió por la candidatura del ejecutivo estatal, pero terminó en el tercer puesto en las primarias. La elección la ganó Gavin Newsom, entonces vicegobernador de California.

“California es un estado en el que todo es posible con trabajo duro y determinación, pero nuestro futuro depende de nuestra voluntad de afrontar nuestros mayores desafíos”, dijo Villaraigosa en julio de 2024, cuando anunció su interés por pelear por la candidatura.

La semana pasada, el exalcalde lanzó su primer anuncio televisivo de campaña para postularse a la candidatura para ser gobernador, centrándose en menores costos para las familias de California, la construcción de viviendas asequibles y la lucha contra los especuladores de precios.

“Soy Antonio Villaraigosa. No huyo de los problemas difíciles. Los resuelvo. Eso es precisamente lo que haré como gobernador“, expresa el exalcalde en su promocional.

En la carrera por el cargo de gobernador, Villaraigosa enfrenta por la candidatura demócrata a la expresidenta de la Asamblea y presidenta pro tempore del Senado Toni Atkins, y al exfiscal general de California, Xavier Becerra.

También pelearían la candidatura demócrata el filántropo y empresario Stephen J. Cloobeck; la excongresista del condado de Orange, Katie Porter; el superintendente de Instrucción Pública, Tony Thurmond, y la excontralora estatal, Betty Yee.

La exvicepresidenta Kamala Harris anunció desde julio que se bajaba de la carrera por la candidatura demócrata para relevar al actual gobernador, Gavin Newsom.

La vicegobernadora Eleni Kounalakis abandonó la intención de contender por el cargo para postularse a tesorera estatal.

Por el bando republicano, se han postulado para gobernador de California el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, y el excomentarista de Fox News, Steve Hilton.

