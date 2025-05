Ronda Política: Villaraigosa se lanza contra rivales para gobernador de California

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa se le ha puesto duro a sus rivales. Acusó a la exvicepresidenta Kamala Harris y al exsecretario de servicios humanos y salud, Xavier Becerra de involucrarse en el encubrimiento del declive cognitivo del presidente Biden mientras estaba en el cargo.

Becerra anunció su candidatura para gobernador de California en abril, y Harris la está pensando.

Basado en el más reciente libro Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again (en español El pecado original: la decadencia del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de volver a presentarse como candidato) de los periodistas Jake Tapper y Alex Thompson, Villaraigosa aprovechó la ocasión para declarar que quienes estaban en el poder en los más altos niveles de gobierno, fueron intencionalmente cómplices o dijeron mentiras descaradas para mantener el deterioro mental de Joe Biden fuera del conocimiento público cuando los votantes merecían la verdad.

De acuerdo a Villaraigosa, ni Harris ni Becerra hablaron cuando se enteraron de la situación. Así que dice que esta simulación nos llevó directamente a un segundo periodo de gobierno de Donald Trump, y como resultado, todos los californianos estamos pagando el precio.

Como vemos el exalcalde no está dejando pasar ninguna oportunidad, y en ese afán ha hecho a un lado la caballerosidad política para lanzarse contra sus más fuertes opositores. Y es que para el exalcalde angelino, esta contienda es quizá la última oportunidad para ser gobernador de California, por lo que no se andará con miramientos.

Mientras tanto la vicegobernadora Elena Kounalakis ha dicho que entrará a la campaña para tesorera de California, si a final de cuentas la exvicepresidenta Harris decide este verano competir por el cargo de gobernadora.

Temo decir que a Kounalakis ya les salió competencia pues la exsecretaria de servicios al consumidor bajo el gobernador Jerry Brown, exalcaldesa de Salinas y abogada de campesinos, la senadora Anna Caballero anunció esta semana su campaña para tesorera estatal, y nos adelanta que de ganar, sería la primera tesorera latina en la historia de California.

Bancada latina reacciona

Finalmente la bancada latina de la legislatura estatal de California hizo público su desacuerdo con el plan del gobernador Gavin Newsom para suspender el MediCal a los adultos inmigrantes indocumentados de bajos recursos. El gobernador ha declarado que no esperaba que la cobertura de salud universal saliera tan cara, y como el estado enfrenta un escalofriante déficit de $12,000, pues qué mejor que cortar el financiamiento para la salud a los que no pueden votar. No importa si son la columna vertebral de industrias multimillonarias como la agricultura de California, su voz no cuenta en el terreno electoral, y hay que sacrificarlos.

Con lo que no contaba el gobernador es que la bancada latina no se quedaría de brazos cruzados.

Liz Ortega, la vicepresidenta del caucus latino dijo que se trata de un error que sentará un peligroso precedente mientras que la asambleísta de San Fernando Caroline Menjivar, dice que se trata de un ataque personal ya que ella es hija de inmigrantes salvadoreños y nieta de indocumentados. Quien se ha quedado muy calladito es el presidente de la Asamblea, Robert Rivas.

Pues en manos de los legisladores estará que el gobernador no consume este ataque contra la población más desfavorecida de California, y que tanto da al estado a cambio de nada.

Lanza su campaña

La concejal Eunisses Hernández lanzó su campaña para su reelección en el barrio de Highland Park donde nació y creció, teniendo como era de esperarse, el respaldo de sus colegas demócratas socialistas, los concejales Hugo Soto-Martínez, Ysabel Jurado, Nithya Raman y el contralor Kenneth Mejia. Así como de la concejal Heather Hutt y el presidente del Concejo Marqueece Harris-Dawson. Todos aliados en el Concejo.

Sin embargo, tragedias tan terribles como la de la pareja encontrada muerta en un campamento para desamparados en el barrio de Westlake parte del distrito 1 que ella representa, y quienes fueron parcialmente comidos por perros, no le ayuda en su intento por retener el asiento.

Para muchos de sus representados, el desamparo, la inseguridad y los problemas con las personas con adicciones han empeorado bajo su liderazgo.

Por supuesto, su oficina minimizó el asunto, pero si se tratara de un oponente, ellos lo inflarían lo más posible para sacarle ventaja electoral.