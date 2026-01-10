Celebran foro de trabajadores con candidatos a gobernador de California

Los candidatos demócratas a gobernador de California participaron en un foro en Los Ángeles, organizado por el Sindicato United Service Workers West (SEIU-USWW) en el que respondieron directamente a las preguntas de los trabajadores en su mayoría inmigrantes y latinos, las cuales se centraron en los desafíos que enfrentan para que sus salarios les alcancen mientras que el estado es la cuarta economía del mundo.

David Huerta, presidente del SEIU-USWW condujo el evento al que asistieron Xavier Becerra, Ian Calderón, Katie Porter, Tom Steyer, Eric Swalwell, Tony Thurmond, Antonio Villaraigosa y Betty Yee.

David Huerta, líder de SEIU-USWW dirigió el foro de candidatos a gobernador de California. Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

“La crisis internacional, nacional y la que hemos vivido en las calles en los últimos nueves meses parecen un siglo. La urgencia de estar aquí en este momento es crucial, porque alguien en este escenario, será el próximo gobernador de California”, dijo Huerta.

Y les recordó a los candidatos que la cuarta economía más grande del mundo no puede sostenerse sin los trabajadores, conserjes, guardias de seguridad, trabajadores del aeropuerto, de estadios y eventos.

“Queremos escuchar sus voces y saber qué están dispuestos a hacer como futuros gobernadores”.

La excontralora de California Betty Yee durante el foro de candidatos a gobernador de California. Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

La excontralora Betty Yee dijo que quiere ser gobernadora para que California vuelva a ser un estado próspero.

“Vamos a exigir responsabilidades a las corporaciones y a los multimillonarios. Me aseguraré de que devolvamos el poder a los trabajadores, porque un solo empleo debería ser suficiente para mantener a sus familias en la cuarta economía más grande del mundo”.

La excongresista Katie Porter en el foro de candidatos a gobernador de California organizado por SEIU/USWW. Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

La excongresista Katie Porter quien se presentó como una madre soltera de tres adolescentes, dijo que quiere ser gobernadora porque en su carrera se ha centrado en exigir responsabilidades a los poderosos que estafan a la gente común.

“Me enfrenté a los grandes bancos durante la crisis hipotecaria; a las grandes compañías farmacéuticas cuando intentaron subir los precios de forma abusiva. Luché contra la administración Trump para que las pruebas de COVID-19 fueran gratuitas para todos los estadounidenses, independientemente de su seguro médico o estatus migratorio”.

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa durante el foro de candidatos a gobernador de California organizado por SEIU-USWW. Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa dijo que ha peleado toda su vida, desde que tenía 15 años en el boicot de los trabajadores del campo, al lado de los estudiantes mexicoamericanos y afroamercianos, y por los inmigrantes.

“He estado con ustedes toda mi vida. Todos vamos a hablar bien, pero el hombre y la mujer no se define por sus palabras sino por sus acciones, y no las recientes, sino la de muchas décadas”, dijo.

Xavier Becerra durante el foro de candidatos a gobernador de California (SEIU-USWW ). Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

El exfiscal de California y exsecretario de salud y servicios humanos, Xavier Becerra, fue el único que se puso de pie al presentarse, y frente a los trabajadores asistentes se comprometió a que tan pronto como asuma el cargo, se unirá a su lucha por un salario de $30 la hora, el derecho a una vivienda, a recibir servicios de atención primaria preventiva.

“Desde el primer momento en que asuma el cargo, congelaré las tarifas de los servicios públicos y las primas de los seguros de propiedad”.

Tom Steyer, un multimillonario aspirante a gobernar California. Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

El multimillonario Tom Steyer dijo que lo primero que hará como gobernador será acabar con las lagunas fiscales para las empresas, incluidas las relacionadas con los impuestos inmobiliarios donde declaran sus ganancias.

“Y voy a conseguir entre $15,000 y 20,000 millones adicionales para la atención médica y la educación en este estado. Tengo la intención de obtener resultados para el pueblo de California”.

Ian Calderón, el más joven aspirante a gobernador de California. Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

El exasambleísta Ian Calderón, el más joven de los candidatos a gobernador de California, quien creció en el este de Los Ángeles, dijo que se postuló porque es demasiado difícil vivir en este estado, y no debería serlo.

“Trabajan duro todos los días para mantenerse y asegurarse de que sus hijos, su familia, tengan un futuro en este estado, y qué les dice el estado… que van a ser inquilinos por el resto de sus vidas mientras los precios de los alimentos están por las nubes”.

Dijo que el estado ha perdido el rumbo, y nunca tendrán acceso a una vida asequible ni a la posibilidad de ser propietarios de una vivienda hasta que haya rendición de cuentas.

“El estado necesita escrutinio. Así es como vamos a lograrlo y necesitamos una California asequible para todos ustedes, porque trabajan duro y se lo merecen”.

El congresista Eric Swalwell participó en el foro de candidatos a gobernador de California organizado por SEIU/USWW. Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

El congresista Eric Swalwell dijo que el próximo gobernador de California tiene dos tareas.

“Primero, mantener al peor presidente de la historia fuera de nuestros hogares y de nuestras calles. Eso ya lo he hecho en el Congreso. Me he enfrentado a este tipo durante 10 años. Ayudé a impulsar su juicio político. Tengo la única demanda pendiente contra él por lo que hizo el 6 de enero”.

Reveló que esta semana presentó un proyecto de ley para quitarle la inmunidad al ICE. “Estos tipos se creen invencibles. No lo son. Los procesaré cuando secuestren, agredan o asesinen a personas. Como gobernador, les quitaré la licencia de conducir si usan una máscara en nuestro estado para aterrorizar a las mujeres”.

Además se comprometió a bajar los precios, construir casas sin parar y a traer una nueva California.

El superintendente de educación Tony Thurmond durante el foro de candidatos a gobernador de California del SEIU/USWW. Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

El superintendente de educación, Tony Thurmond dijo que como gobernador, luchará contra Trump, tal como lo hizo cuando robó ilegalmente $6 mil millones del estado.

“Demandamos a su administración y recuperamos ese dinero para California, para nuestras familias migrantes, para nuestros programas extraescolares, y me enorgullece haber impulsado la legislación que mantiene a ICE fuera de nuestras escuelas y apoyar la legislación que mantiene a ICE fuera de nuestros hospitales y salas de emergencia”

Añadió que como gobernador trabajará con el Congreso y creará un camino hacia la ciudadanía para todos aquellos que quieran vivir, trabajar y pagar impuestos en California, vivir el sueño americano y contribuir a él.

Gran participación de trabajadores en el foro de candidatos a gobernador de California del SEIU-USWW. Crédito: SEIU-USWW | Cortesía

Laura Esquivel, una trabajadora de limpieza de cabinas de avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pidió que el próximo gobernador no recorte los programas de acceso a la salud para los inmigrantes; mientras que Nestor Dolce, un trabajador de limpieza de origen filipino, dijo que él y Laura ganan $25 la hora.

“California asegura ser un estado santuario para los inmigrantes pero se ha propuesto un presupuesto estatal que excluye a los inmigrantes de programas de alimentos y salud, y pretenden balancear el plan de gastos sobre nuestras espaldas”.

Dolce pidió a los candidatos comprometerse a aprobar un presupuesto que nunca más excluya a los inmigrantes y ser un gobernador o gobernadora campeón o campeona para los inmigrantes.

Julio Ramírez, un conserje de los rascacielos de Los Ángeles, dijo que los trabajadores permanecen rezagados en la cuarta economía del mundo.

“Los ricos están más ricos y los trabajadores no avanzamos económicamente. No podemos seguir teniendo un gobierno de ricos mientras los trabajadores batallamos para vivir dignamente. Es urgente establecer una estructura de gobierno donde los trabajadores puedan determinar condiciones y salarios que vayan de la mano con la prosperidad económica”.