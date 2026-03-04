Candidato a gobernador de California, Tom Steyer, integra a su equipo a Julie Chávez, nieta de César Chávez

El candidato a gobernador de California, Tom Steyer, anunció este miércoles 4 de marzo que integró a su equipo a Julie Chávez Rodríguez, nieta del activista de los derechos civiles César Chávez.

En un comunicado, el candidato Steyer informó que, junto con Julie Chávez, se integran a su campaña otros asesores con la experiencia que les permita guiar su estrategia política y de comunicación, sobre todo con la comunidad latina.

Entre los talentos que se unen al equipo de Steyer están Adrián Sáenz, Colin Rogero y Nathaly A. Maurice, quienes asesorarán a la campaña en estrategia política, medios pagados y comunicaciones enfocadas en los votantes latinos.

Julie Chávez es una estratega política y organizadora que dedica su carrera a promover los derechos de las personas trabajadoras y a construir liderazgo y poder dentro de las comunidades de color.

Recientemente, Julie fue directora de campaña para las campañas presidenciales de la vicepresidenta Kamala Harris y del presidente Joe Biden, con un equipo de más de 3,000 personas en siete estados clave.

En el gobierno anterior, Chávez fue asesora senior del presidente Biden y directora de asuntos intergubernamentales en la Casa Blanca.

“Es un honor contar con Nathaly Maurice, Julie, Julie Chávez Rodríguez, Adrián Sáenz y Colin Rogero en el equipo, asegurando que nos enfoquemos en las voces y experiencias de las comunidades latinas mientras construimos una California más fuerte“, declaró Steyer en el comunicado.

“Los problemas de asequibilidad del estado están afectando a todas las comunidades, especialmente a las familias latinas que están soportando el peso de políticas fallidas”, añadió el candidato.

El candidato Tom Steyer fortalece su equipo de asesores. Crédito: Jeff Chiu | AP

Steyer destacó que California fue construido por personas trabajadoras de todos los niveles de la sociedad y deberían beneficiarse de lo que han creado, y mencionó que, como gobernador, trabajará para que eso suceda.

Nathaly A. Maurice, nombrada asesora senior de Alcance y Comunicaciones Latinas, fue asesora de Kamala Harris como directora de Alianzas en la Casa Blanca durante la administración de Joe Biden.

Maurice es asesora de Tom Steyer por más de una década, desempeñándose como directora ejecutiva de “Need to Impeach”.

Adrián Sáenz tiene en su trayectoria la participación en cinco campañas presidenciales. Fue director nacional de Campo del DCCC y director del Voto Latino.

Sáenz colaboró en los equipos de Barack Obama y Joe Biden en la Casa Blanca, y se desempeñó como asesor senior para el voto latino en las campañas presidenciales de 2008, 2020 y 2024.

Lideró los esfuerzos de campaña enfocados en los votantes latinos para el Latino Victory Project y BOLD PAC, además de que asesoró a clientes del sector privado y sin fines de lucro, como Mi Familia Vota, Latino Media Network y NBCUniversal Telemundo Enterprises.

Colin Rogero es cineasta latino y consultor de medios, reconocido como uno de los latinos más creativos en la política, por su estilo visual distintivo y sus anuncios de gran resonancia emocional que ayudaron a varios candidatos a ganar, desde concejos municipales hasta la Casa Blanca.

Rogero trabajó en la campaña de Rubén Gallego al Senado de Estados Unidos, el primer senador latino de Arizona, y con Gabe Vásquez al Congreso de EE.UU. en uno de los dos escaños controlados por republicanos que los demócratas lograron cambiar en 2022.

El equipo del candidato Steyer a gobernador también anunció a Ariana Andrade, quien anteriormente estuvo en la Latino Community Foundation como directora de comunicaciones con voceros aliados.

Keylin Rivera, asesora senior en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en la administración Biden, se une como directora de Programación y Logística de Eventos.

