Trump avanza en primarias republicanas; Biden se alista para Carolina del Sur y Nevada

El martes 23, el expresidente Donald Trump triunfó en la elección primaria republicana de New Hampshire, donde a pesar de no competir oficialmente en la boleta, el presidente Joe Biden también tuvo éxito en la contienda demócrata.

Trump venció a su única competidora en el Partido Republicano, Niki Haley, quien durante su gobierno fue embajadora de EE.UU. ante la ONU.

Trump ganó el 54.4% de los votos, mientras Haley obtuvo un 43.3%, por encima del 30% que las encuestas proyectaron para ella.

El presidente Biden se alzó con el 51.1% de los votos, los cuales fueron emitidos al escribir su nombre en la boleta donde no se imprimió; el congresista Dean Phillips logró el 19.5%, según las proyecciones de The Associated Press.

“En realidad, lo hizo muy mal. Tenía que ganar”, dijo Trump al burlarse de Haley. “Este no es el típico discurso de victoria, pero no permitamos que alguien se lleve la victoria cuando tuvo una muy mala noche”.

A pesar del triunfo del expresidente Trump, la encuesta de salida de la contienda CNN reveló que el 61% de los votantes independientes se inclinaron por Haley contra el 37% que votó por el exmandatario, lo que podría representar un problema en la elección en otros estados.

Nikki Haley buscará remontar en Carolina del Sur, estado donde fue gobernadora. Crédito: PA/CJ GUNTHER | EFE

Carolina del Sur y Nevada las siguientes paradas

El 3 de febrero será la elección primaria del Partido Demócrata en Carolina del Sur, estado que se eligió formalmente como el primero en el proceso de selección de candidatos, debido a la diversidad de sus votantes.

El 6 de febrero, los demócratas también tendrán elección primaria en Nevada, un estado considerado clave en el actual ciclo electoral.

En tanto, los republicanos tendrán asambleas de miembros de su partido el 8 de febrero en Nevada, y el 25 de febrero será la elección primaria en Carolina del Sur.

Para la elección general, en Nevada hay una contienda reñida entre Biden y Trump, según el reciente sondeo de Emerson College que otorga 39% de votos al primero y 42% al segundo.

Los sondeos entre Trump y Haley en Carolina del Sur muestran al primero como líder con 54%, mientras Haley se ubica con 25%, según el sondeo de Emerson College.

Mientras Trump ha dicho a Haley “desistir” de la contienda, ella busca ganar en su estado, donde fue gobernadora. Para ello, Haley liderará dos mítines el fin de semana, uno en Mauldin y otro en Conway.

“New Hampshire es el primer [estado] en la nación, no es el último en la nación”, dijo Haley el martes por la noche. “Esta carrera está lejos de terminar. Quedan docenas de estados por recorrer, y el próximo es mi dulce estado de Carolina del Sur”.

Aunque no estuvo en la boleta en New Hampshire, el presidente Biden ganó la elección primaria de su partido. Crédito: EPA/JIM LO SCALZO | EFE

Biden contra agenda MAGA

Este miércoles, en una conferencia virtual con medios, la directora de la campaña Biden-Harris 2024, Julie Chávez Rodríguez; el director adjunto principal de campaña, Quentin Fulks, y el copresidente de la campaña, el congresista Cedric Richmond, donde destacaron que los resultados en New Hampshire confirmar que en noviembre la elección será entre “dos visiones” sobre EE.UU.

“Mientras Trump ha concentrado su energía en buscar peleas con los republicanos y ajustar cuentas en Truth Social, el presidente y la vicepresidenta están luchando para construir la economía desde abajo hacia arriba y desde el medio hacia afuera”, defendió Chávez Rodríguez. “Trump pasó la noche ventilando sus quejas personales contra Nikki Haley, mientras que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris destacaron lo que está en juego en 2024 para los derechos y libertades de los estadounidenses”.

Fulks consideró que el Partido Republicano está dividido, por lo que una coalición demócrata podría derrotar a Trump.

“No olvidemos exactamente cómo Joe Biden venció a Donald Trump en 2020: uniendo una coalición diversa que incluía votantes de comunidades minoritarias y votantes jóvenes; votantes suburbanos, incluyendo mujeres suburbanas; y logrando avances entre los votantes rurales y blancos de la clase trabajadora en los estados clave”, destacó.

