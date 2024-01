Donald Trump ganó las elecciones primarias republicanas de New Hampshire

Trump ganó las elecciones primarias republicanas en New Hampshire, según las proyecciones de The Associated Press y de otros medios de Estados Unidos.

El presidente Joe Biden ganó las primarias demócratas de New Hampshire como candidato por escrito, proyectó CNN.

Aún continúa el recuento de votos de New Hampshire, donde los candidatos republicanos Donald Trump y Nikki Haley se enfrentaron en las urnas en las primeras elecciones primarias republicanas de 2024.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, suspendió su campaña el domingo y respaldó al expresidente Trump, agregando más presión para Haley.

Los primeros resultados que se están contabilizando en New Hampshire muestran una carrera más reñida de lo esperado entre Trump y Haley.

Residents de New Hampshire votaron el martes en las elecciones primarias del estado. Crédito: IMOTHY A. CLARY | AFP / Getty Images

La victoria de Trump en las primarias de New Hampshire, unos días después de su dominante victoria en las asambleas electorales de Iowa, acelera la marcha del expresidente hacia una tercera nominación presidencial republicana consecutiva.

Biden también ganó en las primarias de New Hampshire

Las primarias demócratas de New Hampshire no cumplieron lo establecido por el Partido Demócrata que decidió realizar las primeras primarias de 2024 en otro estado y les han quitado delegados a la convención nacional, lo que significa que las primarias no contarán para la adjudicación de delegados y el nombre de Biden no estaba en la boleta.

Si bien Biden no estaba haciendo campaña en las primarias, hubo una campaña organizada en el estado para escribir su nombre manualmente en las boletas y votar por él.

Seguidores de Biden pidieron inscribirlo en la boleta y votar por él en New Hampshire. Crédito: Tasos Katopodis | Getty Images

Los votantes de New Hampshire en las primarias republicanas se dividieron casi por igual entre personas registradas como republicanos y aquellas registradas como independientes o no declaradas, según las primeras encuestas a pie de urna.

Haley felicitó a Trump pero prometió continuar en la carrera primaria republicana

La candidata presidencial republicana Nikki Haley felicitó a Donald Trump por su proyectada victoria en las primarias republicanas de New Hampshire el martes, pero dijo que permanecerá en la carrera.

“Quiero felicitar a Donald Trump por su victoria esta noche. Se la ganó, y quiero reconocerlo”, dijo la exgobernadora de Carolina del Sur en New Hampshire, poco después de que CNN proyectara que Trump saldría victorioso en la primera elección primaria de la nación.

Pero Haley dijo que la contienda republicana estaba “lejos de terminar” y que quedan muchos estados por votar, mientras espera con ansias su estado natal de Carolina del Sur, que albergará sus primarias republicanas el 24 de febrero.

Sigue leyendo:

– Fiscalía de New Hampshire investiga llamadas electorales falsas con la voz de Biden

– Ted Cruz advierte que, aun cuando Nikki Haley triunfara en New Hampshire; caerá en Carolina del Sur

– Nikki Haley arrancó las primarias de New Hampshire ganando los seis votos de Dixville Notch