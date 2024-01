Ted Cruz advierte que, aun cuando Nikki Haley triunfara en New Hampshire; caerá en Carolina del Sur

El senador por Texas advierte que aun cuando Nikki Haley consiguiera vencer a Donald Trump en New Hampshire; después perderá en su estado natal, Carolina del Sur.

Bajo la óptica de Rafael Edward “Ted” Cruz, republicano nacido en Calgary, Canadá, al margen de lo que ocurra en los comicios del Granite State, el destino de las primarias republicanas está prácticamente definido.

Ante los resultados del caucus de Iowa, el senador de 53 años terminó por decantarse en favor de la campaña de Trump a quien considera como un rival invencible en este proceso.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, Cruz sostuvo que el expresidente de la nación cuenta con una base similar de simpatizantes a la que tenía en 2016 y eso lo hace superior, en este momento, a cualquier otro republicano.

“Creo que esta carrera ha terminado. Ganó 98 de 99 condados (de Iowa). Eso es abrumador. Es un resultado poderoso”, enfatizó.

Donald Trump es el favorito para imponerse a una aspirante que, sólo hasta que Ron DeSantis se retiró de la carrera por la candidatura presidencial, logró colocarse en segundo lugar en cuanto a respaldo se refiere. (Crédito: Joe Raedle / Getty Images)

En virtud de que a los independientes se les permite votar en primarias partidistas del estado gobernado por Chris Sununu, el senador por Texas abre la posibilidad de que, ante dicha opción, varios detractores de Donald Trump podrían hacerse presentes en los comicios con el objetivo de impedirle obtener otra victoria.

“Haley es cercana a Trump en New Hampshire. Es incluso posible que gane en New Hampshire, porque algunos independientes a quienes no les gusta Nikki Haley, odian a Donald Trump“, subrayó.

Sin embargo, Ted Cruz afirma que la caída contundente para la campaña de la exgobernadora de Carolina del Sur, por extraño que suene, se producirá en su estado natal.

“Si ella gana o no en New Hampshire, francamente, no importa, porque después de eso va a Carolina del Sur. Creo que Nikki Haley se quedará hasta Carolina del Sur, y va a perder su estado natal por dos dígitos. Después de eso está el Súper Martes, donde se ubica por debajo por márgenes enormes en todas partes”, afirmó.

Al margen del vaticinio de su compañero de partido, Nimrata Nikki Randhawa Haley inició con el pie derecho en el Granite State al adjudicarse los seis puntos que representan la pequeña comunidad de Dixville Notch.

