Seguro Social: cuánto podrían aumentar los pagos en 2027 con el nuevo COLA

Los pagos del Seguro Social podrían subir alrededor de 3.6% en 2027, según la estimación más reciente de The Senior Citizens League (TSCL). Si esa proyección se confirma, un beneficiario que actualmente recibe $2,000 mensuales pasaría a cobrar cerca de $2,072, mientras que un cheque de $2,500 subiría a unos $2,590. El porcentaje definitivo todavía no está decidido: la Administración del Seguro Social lo anunciará en octubre, después de conocer los datos de inflación de septiembre.

La nueva proyección llega después de la publicación de los datos de inflación de julio y supone un aumento respecto del COLA de 2.8% aplicado en 2026. La SSA confirmó ese porcentaje para este año, que elevó el beneficio promedio estimado de los trabajadores jubilados de $2,015 a $2,071 mensuales en enero.

Sin embargo, todavía faltan dos meses cruciales para conocer la cifra definitiva.

Cuánto podría subir el Seguro Social en 2027

The Senior Citizens League actualizó el 12 de agosto su previsión para el COLA de 2027 y la situó en 3.6%. La organización había proyectado previamente un ajuste mayor, pero redujo la estimación después de los últimos datos de inflación.

AARP maneja una cifra muy similar: su proyección actual es de 3.5%. Esto permite hablar por ahora de un escenario probable cercano al 3.5%-3.6%, pero no de un aumento confirmado.

Si finalmente el COLA fuera de 3.6%, estos serían algunos ejemplos aproximados:

Son cálculos ilustrativos. El incremento real de cada beneficiario dependerá del COLA oficial y del monto individual de su prestación.

Cuánto subiría el cheque promedio

TSCL calcula que, utilizando su propia medida de beneficio promedio, un COLA de 3.6% supondría aproximadamente $69.75 adicionales al mes.

La Administración del Seguro Social, por su parte, estimó para enero de 2026 un beneficio promedio de $2,071 mensuales para los trabajadores jubilados. Aplicar un aumento hipotético de 3.6% sobre esa cifra daría aproximadamente $2,146 al mes, unos $75 adicionales.

La diferencia entre ambos cálculos se debe a que TSCL utiliza una base promedio distinta. Por eso conviene no presentar una única cifra de aumento como válida para todos los jubilados.

Por qué todavía puede cambiar el COLA de 2027

El COLA no se calcula a partir de una previsión anual de inflación. La ley utiliza el Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers (CPI-W) y compara el promedio de julio, agosto y septiembre con el promedio de esos mismos tres meses del año anterior. La SSA utiliza esa variación para determinar el ajuste.

Eso significa que, a mediados de agosto, solamente se conoce uno de los tres meses que determinarán realmente el COLA de 2027. El dato de agosto se publicará el 11 de septiembre de 2026, mientras que el correspondiente a septiembre está programado para el 14 de octubre.

Cualquier movimiento importante de los precios durante esos dos meses puede modificar la estimación actual.

Cuándo se conocerá el COLA oficial de 2027

El dato decisivo llegará en octubre. El Bureau of Labor Statistics tiene previsto publicar el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a septiembre el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 8:30 a.m., hora del Este.

Una vez disponible ese dato, podrán calcularse los tres meses necesarios para determinar el COLA. The Senior Citizens League señala que la Administración del Seguro Social anunciará entonces el ajuste oficial para 2027.

Por eso, cualquier porcentaje publicado antes de esa fecha debe entenderse como una proyección y no como el COLA definitivo.

Cuándo comenzarían a llegar los pagos con aumento

El COLA se aplica normalmente a los beneficios correspondientes a diciembre, que los beneficiarios del Seguro Social reciben en enero del año siguiente. Así ocurrió con el COLA de 2026: el aumento de 2.8% se aplicó a los beneficios de diciembre de 2025 y comenzó a reflejarse en los pagos realizados en enero de 2026.

Si se mantiene el procedimiento habitual, el COLA de 2027 comenzará a verse en los pagos del Seguro Social de enero de 2027. En el caso de SSI, el calendario puede adelantarse porque cuando el primer día del mes cae en un feriado o fin de semana el pago se realiza antes. La SSA publica cada año el cronograma correspondiente.

El COLA de 2027 sería mayor que el de este año

El ajuste vigente en 2026 es de 2.8%. Si la proyección de 3.6% se mantiene, el COLA de 2027 sería 0.8 puntos porcentuales superior al de este año. Eso no significa necesariamente que los jubilados vayan a tener mayor poder adquisitivo.

El COLA existe precisamente para compensar el aumento de los precios. Un porcentaje más alto suele indicar que la inflación también fue mayor.

Por eso, para muchos beneficiarios importa tanto el aumento nominal del cheque como cuánto hayan subido gastos como vivienda, alimentos, energía y atención médica.

Medicare puede reducir parte del aumento

Otro punto importante es que el COLA se calcula sobre el beneficio bruto. Muchos jubilados pagan la prima de Medicare Part B directamente desde su cheque del Seguro Social, por lo que un aumento de esa prima puede absorber una parte del incremento del COLA.

La cifra definitiva de Medicare para 2027 todavía no debe darse por cerrada en agosto.

Por eso, incluso cuando se conozca el porcentaje oficial del COLA, el aumento neto que llegue a la cuenta bancaria de algunos beneficiarios puede ser menor que el incremento bruto anunciado.

Cómo calcular cuánto podría aumentar tu propio cheque

Mientras se espera el porcentaje definitivo, es posible hacer una estimación sencilla. Si se utiliza la proyección actual de 3.6%, hay que multiplicar el beneficio mensual por 1.036.

Por ejemplo:

Un pago de $1,800 podría subir aproximadamente a $1,865.

Uno de $2,200 llegaría a alrededor de $2,279.

Un beneficio de $3,500 subiría a aproximadamente $3,626.

Estos montos son aproximaciones y no sustituyen el cálculo oficial de la SSA.

Qué falta para conocer la cifra definitiva

A esta altura del año, la proyección permite hacerse una idea de cuánto podrían crecer los pagos, pero todavía quedan dos datos fundamentales. El primero será la inflación de agosto, que el BLS publicará el 11 de septiembre. El segundo será la de septiembre, prevista para el 14 de octubre. Solo entonces podrá conocerse el COLA de 2027.

Con la información disponible actualmente, 3.6% es una de las estimaciones más recientes y seguidas, mientras que AARP proyecta 3.5%. Para los millones de personas que dependen del Seguro Social, esos pocos décimos pueden traducirse en varios dólares de diferencia cada mes.

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