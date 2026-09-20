Braves conquistan el Este de la Liga Nacional e igualan a Dodgers en títulos divisionales

Los Atlanta Braves recuperaron el dominio de la División Este de la Liga Nacional. El equipo de Atlanta venció 4-2 a los Houston Astros este domingo y aseguró su séptimo campeonato divisional en las últimas nueve temporadas.

La celebración llegó después de una sexta entrada decisiva, en la que Mike Yastrzemski conectó un cuadrangular de tres carreras para darle la vuelta al marcador y colocar a los Braves en camino al título.

Cuando Dylan Dodd ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada, los jugadores de Atlanta saltaron al terreno para celebrar el campeonato.

“De esto se trata todo. Es muy difícil ganar juegos de béisbol en general en las Grandes Ligas porque todos son muy buenos. Obviamente no es el objetivo final, pero estos son los momentos que hay que celebrar porque cuesta mucho llegar hasta aquí”, dijo Yastrzemski sobre la celebración.

THE ATLANTA BRAVES ARE 2026 NL EAST CHAMPIONS!#BravesCountry pic.twitter.com/Ch05l0Gl0q — Atlanta Braves (@Braves) September 20, 2026

Yastrzemski cambia el partido con un jonrón

Los Braves llegaron a la sexta entrada en una situación que exigía una respuesta ofensiva. Entonces apareció Mike Yastrzemski.

El jardinero conectó un cuadrangular de tres carreras que puso a Atlanta por delante y terminó siendo la jugada determinante para conseguir la victoria ante Houston.

El jonrón llegó dentro de una sexta entrada de cuatro carreras para los Braves, que transformaron el marcador y tomaron una ventaja que ya no perderían.

Dodd se encargó de cerrar el encuentro en la novena entrada. Después de conseguir los tres outs, sus compañeros salieron del dugout para iniciar la celebración por el campeonato divisional.

Atlanta vuelve a ganar la División Este

El título representa un regreso a la cima para los Braves, que no habían conseguido el campeonato divisional la temporada pasada.

Atlanta terminó 2025 con récord de 76-86 y en el cuarto lugar de la división, poniendo fin a una racha de siete apariciones consecutivas en la postemporada.

Ahora, bajo el mando del mánager Walt Weiss, el equipo volvió a instalarse entre los protagonistas de la Liga Nacional.

Entre 2018 y 2023, Atlanta había conquistado seis títulos consecutivos del Este de la Liga Nacional. Esa etapa incluyó la Serie Mundial de 2021, cuando los Braves derrotaron precisamente a los Astros para quedarse con el campeonato.

Weiss destacó el trabajo colectivo que permitió al equipo recuperarse después de una temporada complicada.

“Les dije a estos muchachos que ganar la división es realmente difícil. Sé que es el primer paso, pero toma seis meses lograrlo. Se necesita a todos, y usamos a todos. Prácticamente todos los que tuvieron una oportunidad dieron un paso al frente y nos ayudaron a ganar juegos este año. Un grupo especial en ese sentido. Un grupo muy unido”, manifestó Weiss.

Braves igualan a Dodgers en títulos divisionales

Con este campeonato, Atlanta llegó a 24 títulos divisionales desde la instauración del formato divisional en 1969, cifra con la que igualó a los Los Angeles Dodgers como las franquicias con más campeonatos de división en ese periodo.

Dentro de la Liga Nacional, los Braves han conquistado el Este en 19 de las 32 temporadas en las que han competido en esa división.

Para Weiss, una de las claves estuvo en recuperar la confianza del grupo después del complicado 2025.

“Simplemente sentí que respondieron bien a ciertos mensajes. Me pareció que la manera en que compitieron fue de un nivel muy alto. Sentí que la composición de este equipo era realmente buena. Después de un año duro, creo que gran parte fue lograr que creyeran que todavía eran realmente buenos”, comentó el mánager.

Atlanta celebra después de asegurar su boleto a playoffs

Los Braves ya habían conseguido el viernes su clasificación a la postemporada, luego de vencer 6-2 a los Astros.

Aquella celebración fue mucho más discreta. El equipo realizó un brindis con vino espumoso, pero la atención estaba puesta en conseguir el título del Este de la Liga Nacional.

Dos días después, la escena fue completamente diferente. Los jugadores de Atlanta festejaron en el clubhouse visitante con cerveza y vino espumoso, mientras el humo de los cigarros llenaba el vestidor.

“Este es el primer paso de lo que queremos lograr. Estamos tratando de disfrutar esto tanto como podamos. Es mucho trabajo duro. Son seis meses de preparación. Creo que Walt hizo un gran trabajo al reunir a todos”, expresó el hondureño Mauricio Dubón.

Braves apuntan ahora a la postemporada

Atlanta llega a esta conquista con récord de 92-64, el tercero mejor de la Liga Nacional.

El título divisional le garantiza una posición dentro de los playoffs, pero la clasificación también mantiene abierto el objetivo de mejorar su posición de cara a octubre.

Los dos mejores equipos de la Liga Nacional recibirán un pase directo a la primera ronda de la postemporada, por lo que los Braves todavía tienen partidos por delante antes de conocer su posición definitiva en el cuadro.

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