Dodgers son campeones del Oeste de la Liga Nacional por quinto año consecutivo

Los Angeles Dodgers volvieron a celebrar un título de la División Oeste de la Liga Nacional. El equipo de Los Ángeles derrotó 8-2 a los Cincinnati Reds este jueves y aseguró por quinto año consecutivo este campeonato.

La victoria también representó el decimotercer título del Oeste en las últimas 14 temporadas para los Dodgers, que llegaron a 93 triunfos en la campaña y mantienen la pelea por terminar con el mejor récord de la Liga Nacional.

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Kyle Tucker lidera la ofensiva de los Dodgers

Kyle Tucker fue el gran protagonista de la ofensiva de Los Ángeles al terminar con cuatro hits, incluido un jonrón, dos dobles y un sencillo. El jardinero produjo tres carreras y se quedó a un triple de completar el ciclo.

Tucker abrió el partido con un cuadrangular de dos carreras ante Brady Singer, su número 16 de la temporada. En la segunda entrada volvió a producir con un doble, mientras que un elevado de sacrificio de Freddie Freeman amplió la ventaja de los Dodgers.

La ofensiva volvió a responder en la cuarta entrada. Un doble de dos carreras de Max Muncy y un sencillo productor de Josué De Paula colocaron a Los Ángeles con ventaja de 7-0.

Singer tuvo una noche complicada desde el montículo: permitió siete carreras, nueve hits y cuatro bases por bolas en 3 1/3 entradas.

Dodgers amplían su dominio en la División Oeste

Con el triunfo, los Dodgers llegaron a un registro de 93-60 y ampliaron a 9.5 juegos su ventaja sobre San Diego, segundo lugar de la división.

El equipo angelino ya había asegurado el lunes su presencia en la postemporada, con lo que alcanzó 14 apariciones consecutivas en los playoffs. Esa racha iguala el registro establecido por Atlanta entre 1991 y 2005.

Los Dodgers también aseguraron su quinto título divisional consecutivo. En las últimas 14 temporadas, únicamente no conquistaron el Oeste en una ocasión.

La clasificación divisional llegó como la cuarta más temprana para la franquicia. Las anteriores se produjeron el 10 de septiembre de 2019, el 13 de septiembre de 2022 y el 16 de septiembre de 2023.

Ahora, Los Ángeles mantiene la atención en la pelea por el primer lugar de la Liga Nacional. Milwaukee comenzó el jueves con récord de 95-57, por lo que los Dodgers todavía buscan alcanzar la cima del circuito.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE YOUR 2026 NL WEST CHAMPS! pic.twitter.com/qvVeTiCOab — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 17, 2026

El pitcheo también responde ante Cincinnati

El zurdo Justin Wrobleski tuvo una sólida apertura en su regreso a la rotación. En su 22da. salida de la temporada, y primera desde el 6 de septiembre, retiró a los nueve bateadores que enfrentó durante tres entradas y consiguió tres ponches.

Wrobleski y Blake Treinen llegaron a retirar a los primeros 11 bateadores de Cincinnati hasta que Sal Stewart conectó su jonrón número 32 de la campaña.

Más tarde, Landon Knack tomó la pelota y lanzó cuatro entradas sin permitir carreras, aunque recibió cuatro hits. Su actuación le permitió conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas desde el 31 de mayo del año pasado.

Miguel Rojas también conecta jonrón

La ofensiva de los Dodgers todavía tuvo tiempo para una celebración más en la novena entrada.

Miguel Rojas conectó un cuadrangular ante Brandon Williamson para completar la producción de Los Ángeles y colocar el marcador definitivo de 8-2.

Mientras el equipo termina de definir su posición rumbo a los playoffs, Dave Roberts también recibió una noticia positiva en su bullpen.

El mánager informó que el relevista Edwin Díaz, quien se encontraba en rehabilitación por una inflamación en el cuello, completó su proceso en las ligas menores y será activado durante este fin de semana.

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