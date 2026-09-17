Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 17 de septiembre

“La Casa de los Famosos México 4” se acerca a una de las galas de nominación más fuertes de la temporada, pues quedan pocos participantes y los momentos decisivos están cada vez más cerca. Esta semana, los nominados son: Ernesto Laguardia, Cinthya Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz, Ese Pérez y Mariana Ochoa.

En estas nominaciones, Gema Garoa logró salvarse porque comprometió el 100 % del presupuesto semanal, una decisión que le molestó a sus compañeros, ya que tendrán que comer menos para resguardar la comida que les queda.

Encuesta Vaya Vaya en Facebook. Crédito: Cortesía.

¿Cómo van las votaciones?

Según la encuesta de Vaya Vaya, en Facebook, Karina Torres lidera la lista con 28 % de los votos. En el segundo lugar se encuentra Mariana Ochoa con 22 %; el tercero en la lista es Ese Pérez con 21 %.

En el cuarto puesto se encuentra Memo con 12 %. En las últimas dos posiciones están Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo en el último eslabón de la tabla.

Si los resultados siguen así, todo indica que es posible que la “mamá de la casa” sea la próxima eliminada.

“La Casa de los Famosos México 4” inició el 26 de julio con un total de 18 participantes. Sin embargo, esta temporada ha sido un poco atípica porque algunos participantes han salido, como Aldo Rendón y Gala Montes, quien solo duró dos días dentro de la casa.

Ahora solo queda esperar quién será el próximo eliminado.

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