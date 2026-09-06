El cubano Aroldis Chapman alcanza los 400 salvados en MLB y se mete en un selecto club

Aroldis Chapman escribió este domingo un nuevo capítulo en su carrera dentro de las Grandes Ligas al convertirse en apenas el noveno lanzador en alcanzar los 400 salvamentos. El cerrador cubano consiguió la histórica cifra durante la victoria por 3-1 de los Boston Red Sox sobre los Baltimore Orioles, resultado con el que su equipo completó una barrida de cuatro juegos.

El último out de la tarde tuvo el sello característico del zurdo. Chapman ponchó a Christian Encarnación-Strand con una recta de 101 mph para cerrar el encuentro y asegurar el salvamento número 400 de su trayectoria.

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Antes de terminar el juego, el cubano había permitido un sencillo de Pete Alonso cuando había un out en la novena entrada. Sin embargo, recuperó el control para preservar la ventaja de Boston y alcanzar una marca reservada para algunos de los grandes nombres entre los relevistas de la MLB.

Con sus 400 rescates, Chapman se unió a Mariano Rivera, líder histórico con 652; Trevor Hoffman, con 601; Kenley Jansen, con 493; Lee Smith, con 478; Craig Kimbrel, con 441; el venezolano Francisco Rodríguez, con 437; John Franco, con 424; y Billy Wagner, con 422.

De esos nueve integrantes del grupo, Rivera, Hoffman, Smith y Wagner ya forman parte del Salón de la Fama. Jansen y Kimbrel, por su parte, permanecen activos junto al lanzador nacido en Cuba.

De perder el puesto de cerrador a recuperar su dominio

La llegada a los 400 salvamentos adquiere mayor relevancia por el recorrido que Chapman tuvo que atravesar en los años anteriores. Entre 2022 y 2024 enfrentó problemas de comando y dejó de desempeñarse de manera constante como cerrador.

Su situación cambió a mediados de mayo de 2022, cuando perdió ese puesto con los Yankees. Durante las siguientes tres temporadas pasó por cuatro organizaciones diferentes y acumuló únicamente 29 salvamentos.

Catorce de ellos llegaron al final de la campaña 2024 con los Pirates, equipo con el que tuvo oportunidades de cerrar encuentros mientras David Bednar atravesaba dificultades.

Among baseball’s greatest closers ?



Aroldis Chapman holds 9th place on the all-time saves leaderboard! pic.twitter.com/M4yciGkMhT — MLB (@MLB) September 6, 2026

El giro en su carrera se produjo después de firmar con los Red Sox antes de la temporada 2025. Chapman volvió a ocupar el papel de cerrador desde los entrenamientos de primavera y realizó ajustes en su juego, con un mayor enfoque en atacar la zona de strike.

La recuperación de su nivel le permitió ser seleccionado al Juego de Estrellas en sus dos últimas temporadas con Boston. Fue entonces cuando comenzó a considerar seriamente la posibilidad de llegar a los 400 salvamentos.

A sus 38 años, el cubano mantiene su capacidad para lanzar a gran velocidad. Aunque ya no supera las 100 mph con la misma frecuencia, promedia 98 mph con su sinker y 97 mph con su recta.

Chapman también superó al comienzo de esta temporada a Hoyt Wilhelm para convertirse en el relevista con más ponches en la historia de las Grandes Ligas.

Para el cubano, su preparación no cambia demasiado cuando debe trabajar en una situación de salvamento o cuando entra en entradas extras y partidos empatados.

“Eso es prácticamente (lo mismo) que salvar el juego”, explicó el lanzador acerca de su disponibilidad para cualquier situación.

“Quizás no en las estadísticas -añade-, pero le acabas de dar a tu equipo la oportunidad de ganar, así que tienes la misma mentalidad, como se fueras a cerrar el juego. Simplemente estar listo para cualquier oportunidad en la que el equipo me necesite”.

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