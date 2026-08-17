Debut soñado en MLB: Joshua Báez hace historia al conectar tres jonrones en sus primeros tres turnos

Joshua Báez tuvo un debut que difícilmente podrá olvidar. El jardinero de los St. Louis Cardinals conectó tres jonrones en sus primeros tres turnos al bate y se convirtió en el primer pelotero en lograr esta hazaña en la historia moderna de las Grandes Ligas, durante la victoria de su equipo por 8-4 sobre los Chicago Cubs.

El dominicano, de 23 años, fue llamado desde Triple A antes del encuentro y necesitó apenas unos minutos para comenzar a escribir una historia inédita. En su primer turno, conectó el primer lanzamiento que vio en las Mayores y mandó la pelota a aproximadamente 449 pies.

Báez volvió a desaparecer la pelota en sus dos siguientes apariciones al plato y terminó el encuentro con tres cuadrangulares y cinco carreras impulsadas, en una actuación que sorprendió incluso a sus propios compañeros.

The first player in Major League history with three home runs in his first three plate appearances:



Joshua Báez! ? pic.twitter.com/In43fgetBd — St. Louis Cardinals (@Cardinals) August 15, 2026

Tres turnos, tres jonrones y un récord inédito

El primer cuadrangular de Joshua Báez llegó ante Matthew Boyd y fue un batazo de dos carreras que terminó entre el jardín izquierdo y el central. La pelota recorrió una distancia estimada de 449 pies.

En su siguiente turno, el jardinero volvió a encontrar la pelota y conectó un jonrón solitario por la línea del jardín izquierdo.

La tercera aparición al plato tuvo el mismo desenlace. Báez mandó la pelota hacia la banda contraria y completó una secuencia que nunca antes había conseguido un jugador en su debut en las Grandes Ligas.

La liga informó que el dominicano se convirtió en el primer jugador en la historia moderna del béisbol en conectar tres jonrones durante su debut. No existe certeza sobre si la hazaña pudo ocurrir antes de 1901 debido a la falta de registros completos de aquella época.

“Es simplemente irreal”, manifestó Báez después del encuentro. “¿No solo dar un hit, sino tres jonrones? Es una locura”.

Best MLB debut ever?



Joshua Báez made THREE appearances in today's home run reel ? pic.twitter.com/8wOhNSmDky — MLB (@MLB) August 16, 2026

“Él no nos dio exactamente otra opción que dar un paso atrás”

La actuación del dominicano también dejó impresionado al manager de los Cardinals, Oliver Mármol, quien destacó la reacción de Báez después de conectar su primer cuadrangular.

“Había una calma y una sonrisa, como diciendo: ‘Estoy aquí’. Es raro que yo levante la cabeza para disfrutar partes de esto”, dijo el manager dominicano. “Él no nos dio exactamente otra opción que dar un paso atrás para mirarlo y disfrutar muchísimo de lo que estaba pasando ahí”.

Del otro lado, el manager de los Cubs, Craig Counsell, también reconoció el impacto que tuvo el debutante sobre su equipo.

“¡Conectó jonrones a tres lanzamientos distintos!”, exclamó Counsell. “Tuvo un gran juego. Nos ganó, sin duda”.

Báez llegó a MLB con números impresionantes en Triple A

La explosión ofensiva de Báez no apareció de la nada. Antes de recibir el llamado a las Grandes Ligas, el dominicano estaba teniendo una temporada de enorme producción en Triple A con Memphis.

Al momento de su ascenso, lideraba a todos los bateadores de Triple A con 34 jonrones, además de haber conseguido cuatro encuentros con múltiples cuadrangulares.

Su promoción convirtió a Báez en el noveno jugador que debuta con los Cardinals esta temporada.

Además, pasó a formar parte de un grupo selecto dentro de la franquicia. Es apenas el 11.º jugador de St. Louis en conectar un jonrón en su primer turno al bate.

El último en conseguirlo había sido Lane Thomas, en 2019, mientras que el sexto jugador en la historia de los Cardinals en hacerlo con el primer lanzamiento fue Adam Wainwright, en 2006.

Una noche histórica para la familia de Joshua Báez

El debut de Báez tuvo además un componente especial fuera del terreno. Cerca de 30 familiares del pelotero estuvieron presentes en Wrigley Field para acompañarlo en su primer partido de MLB.

Después de la victoria, el grupo, que incluía a su madre, Yris, se reunió sobre el terreno para tomarse fotografías, incluso bajo la lluvia.

La celebración familiar llegó después de una jornada en la que Báez prácticamente hizo todo lo posible para quedarse con los reflectores.

Three home runs in his first MLB game ?



And one big hug from his mom ??



A day Joshua Báez will never forget! https://t.co/2Af1lMIuaY pic.twitter.com/iBh1Izxwm4 — MLB (@MLB) August 15, 2026

Los Cardinals se llevan la victoria ante los Cubs

Los tres jonrones de Báez fueron fundamentales para que St. Louis superara 8-4 a Chicago.

Michael Conforto conectó un cuadrangular de tres carreras para los Cubs, mientras que Blaze Jordan y Alec Burleson también aportaron jonrones para los Cardinals.

El lanzador Michael McGreevy se llevó la victoria después de trabajar seis entradas, en las que permitió tres carreras —todas sucias— y cinco imparables, además de ponchar a seis bateadores.

Matthew Boyd, por su parte, sufrió el castigo de Báez y terminó permitiendo siete carreras, cinco hits y tres bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Pero todos los números quedaron en segundo plano ante la actuación del dominicano: tres turnos al bate, tres jonrones y una marca inédita en su debut en las Grandes Ligas.

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