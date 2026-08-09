Gerrit Cole pulveriza récord como lanzador de los Yankees que más rápido llega a 1,000 ponches

Gerrit Cole volvió a escribir una página destacada en la historia de los New York Yankees. El derecho alcanzó los 1,000 ponches con la organización y se convirtió en el lanzador que necesitó menos juegos e innings para llegar a esa cifra desde que comenzó a vestir las famosas rayas del club en 2020.

La marca llegó este sábado durante el encuentro ante los Bravos de Atlanta en el Yankee Stadium.

Cole retiró por la vía del ponche a nueve bateadores en siete entradas, permitió seis imparables y dos carreras, y elevó su total a 1,002 ponches con Nueva York. El histórico número redondo llegó al cerrar la parte alta de la quinta entrada, cuando dejó mirando a Matt Olson con una recta de 98.8 millas por hora.

Congratulations to Gerrit Cole for reaching 1,000 Strikeouts as a Yankee ? pic.twitter.com/RmQCPat8nL — New York Yankees (@Yankees) August 8, 2026

El as necesitó 139 juegos y 837 2/3 entradas para alcanzar los 1,000 ponches, superando el récord previo de la franquicia que pertenecía a CC Sabathia, quien había llegado a la cifra en su juego número 162.

La actuación también confirmó el gran momento que atraviesa el lanzador desde su regreso a las Grandes Ligas.

Un regreso dominante tras la cirugía

El partido frente a Atlanta fue la apertura número 14 de Cole después de someterse a una cirugía Tommy John.

En sus cinco salidas más recientes acumula efectividad de 2.27, con ocho carreras limpias permitidas en 31 2/3 entradas, una muestra del nivel que ha recuperado tras la rehabilitación.

Los Bravos anotaron sus únicas dos carreras en la quinta entrada mediante cuatro imparables consecutivos, incluidos un doble productor de Mike Yastrzemski y un sencillo impulsor de Jim Jarvis.

Más allá de ese episodio, Cole controló el encuentro y volvió a generar numerosos swings fallidos, apoyado en un uso más frecuente de su recta de cuatro costuras.

Su repertorio ha cambiado ligeramente con el paso de los años, pero el enfoque sigue siendo el mismo: atacar agresivamente a los bateadores.

Gerrit Cole Dominates the Braves. 7 Strong Innings and 9 Strikeouts ?



7.0 IP, 6 H, 2 ER, 2 BB, 9 K



All Strikeouts: pic.twitter.com/vI73gJLLM5 — Baseball Performances (@MLBPerformances) August 8, 2026

De sueño cumplido a lugar privilegiado en la historia del club

Cuando firmó con los Yankees en 2020, el derecho nacido en Newport Beach, California, llegó procedente de Houston con la idea de cumplir un sueño personal.

Casi seis temporadas después, ese vínculo ya incluye varios hitos importantes.

En 2022 estableció el récord de más ponches en una temporada para un lanzador de los Yankees con 257.

Un año más tarde, en medio de una campaña colectiva decepcionante para el club, registró 15 victorias, 24 aperturas de calidad y una efectividad de 2.63, cifras que le dieron de manera unánime el premio Cy Young de la Liga Americana.

El nuevo récord también lo coloca por delante de otras figuras históricas de la organización en rapidez para llegar a los 1,000 ponches. Roger Clemens necesitó 1,078.1 entradas, Mariano Rivera 1,084.0 y Sabathia 1,119.1.

Cole, con menos de 840 entradas lanzadas, estableció una nueva referencia para los pitchers de los Yankees.

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