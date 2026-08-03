Los Phillies se refuerzan con el campeón bate venezolano Luis Arráez

Philadelphia movió piezas importantes antes de la fecha límite de cambios y encontró una solución ofensiva con un nombre de impacto: Luis Arráez. El tres veces campeón bate fue adquirido desde los San Francisco Giants y llegará acompañado del lanzador derecho Caleb Kilian, mientras que los prospectos Ramón Márquez y Marty Gair tomarán el camino contrario.

El venezolano, de 29 años, afronta una de las mejores campañas ofensivas de su carrera reciente. Su promedio de .324 lidera la Liga Nacional y solo es superado en Grandes Ligas por Yordan Álvarez, de los Astros, que batea para .330. A eso añade cuatro jonrones y 43 carreras impulsadas.

La operación coloca a Arráez en su quinto equipo en las últimas cinco temporadas, una secuencia que comenzó tras sus etapas en Minnesota, Miami, San Diego y ahora San Francisco.

El infielder quedará libre al terminar la presente campaña. Aunque tiene experiencia en primera base, posición que ocupó con los Padres en 2024 y 2025, ha manifestado su intención de mantenerse en la segunda base.

Los Giants lo mantuvieron fuera de la alineación desde el sábado por calambres, una medida preventiva tomada en medio de las conversaciones de cambio.

Harper vuelve al jardín derecho para abrir espacio a Arráez

La llegada del venezolano provocó una reestructuración completa en la defensa de los Phillies. Arráez será el segunda base, Bryson Stott pasará a la tercera, Alec Bohm se moverá a la primera y Bryce Harper regresará al jardín derecho.

El cambio más llamativo es el de Harper, que no jugaba en esa posición desde el 16 de abril de 2022 y no lo hacía regularmente desde 2021.

“He dicho en años anteriores. Sé que mucha gente piensa que es una tontería cuando lo digo, pero no lo es”, declaró Harper sobre su disposición a volver a los jardines. “Cualquier oportunidad que nos dé una opción de ganar, haría cualquier cosa por esta organización”.

El propio jugador reveló que habló con Dave Dombrowski horas antes del cierre de cambios. “Le mandé un mensaje anoche y le dije: ‘Si aparece algo, haz el movimiento y veremos qué pasa’”, contó.

Harper insistió en que se siente cómodo en la primera base, pero aceptó el ajuste por el bien del equipo. “Lo hago solo por el equipo. Quiero ganar”, afirmó.

Un bateador de contacto para potenciar la alineación

Arráez llega con el perfil ofensivo que buscaba Philadelphia: un bateador de contacto excepcional. Ha sido seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas y apunta a terminar nuevamente entre los jugadores con menor tasa de ponches de las Grandes Ligas.

En 2024 fue traspasado de Miami a San Diego y terminó conquistando su tercer título de bateo consecutivo, algo que consiguió con tres franquicias distintas. Cerró aquella temporada con promedio de .314 antes de convertirse en agente libre y firmar con San Francisco en febrero.

Harper celebró la incorporación del venezolano y destacó su capacidad para poner la pelota en juego. “Es alguien que ha ganado títulos de bateo y que puede ser realmente bueno para nosotros. Estoy definitivamente emocionado”, comentó.

La adquisición de Arráez refuerza una alineación que ahora contará con un especialista en contacto y obliga a los Phillies a redefinir varias posiciones en busca de una mejor versión del equipo para el tramo decisivo de la temporada.

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