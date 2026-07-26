Carlos Beltrán, Andruw Jones y Jeff Kent celebraron su inducción al Salón de la Fama del béisbol

Carlos Beltrán, Andruw Jones y Jeff Kent ingresaron oficialmente este domingo al Salón de la Fama del Béisbol, convirtiéndose en la Clase de 2026 durante una ceremonia celebrada en Cooperstown, Nueva York, que reunió a decenas de leyendas del deporte y a miles de aficionados.

El acto se realizó en las instalaciones del Clark Sports Center bajo una temperatura cercana a los 24 grados centígrados (76 °F), con una asistencia estimada de 12,000 personas y transmisión nacional por MLB Network. Sobre el escenario también estuvieron presentes 60 miembros del Salón de la Fama, la mayor cantidad registrada en una ceremonia de exaltación.

Los tres nuevos inmortales ocuparon el centro de la celebración tras carreras que los distinguieron por su desempeño tanto a la defensiva como a la ofensiva, cada uno dejando una huella particular en las Grandes Ligas.

Beltrán, nueve veces seleccionado al Juego de Estrellas y Novato del Año de la Liga Americana en 1999 con los Kansas City Royals, se convirtió además en el sexto pelotero criado en Puerto Rico en ingresar al recinto de los inmortales.

Al ser exaltado al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown, Carlos Iván Beltrán Valdés dio un emotivo mensaje a sus padres, familiares, y sobre todo: a su Puerto Rico. ???? pic.twitter.com/hU7ad4ZgJr — MLB Español (@mlbespanol) July 26, 2026

Discursos marcados por la emoción y el agradecimiento

Jeff Kent fue el primero en tomar la palabra durante la ceremonia. El exsegunda base, dueño del récord de cuadrangulares para jugadores de esa posición tras una trayectoria de 17 temporadas con Blue Jays, Mets, Indians, Giants, Astros y Dodgers, apenas pudo contener las lágrimas antes de iniciar su discurso.

“De pie aquí con estos muchachos sentados detrás de mí, nunca me había sentido más humilde en mi vida. Estoy agradecido con todos los que apreciaron que traté de jugar este deporte de la manera correcta”, expresó Kent.

Posteriormente llegó el turno de Andruw Jones, quien hizo historia como el primer integrante del Salón de la Fama nacido en Curazao. El exjardinero central disputó 17 campañas en las Grandes Ligas con Braves, Dodgers, Rangers, White Sox y Yankees, acumulando 434 jonrones y conquistando diez Guantes de Oro.

“No hay mejor sensación que estar aquí hoy. No existe un camino fácil para llegar desde la pequeña isla de Curazao, pero desde hoy Cooperstown y Curazao quedan unidos para siempre. A todos los que me ayudaron en este recorrido hacia Cooperstown, gracias y que Dios los bendiga”, afirmó.

Beltrán cerró la ceremonia de discursos llevando consigo una bandera de Puerto Rico y alternando palabras en español e inglés, lo que provocó prolongadas ovaciones entre los asistentes.

“Si puedo comparar este momento con algo que viví en el béisbol, sería mi primer turno al bate en las Grandes Ligas. Estaba emocionado y nervioso. Estos muchachos detrás de mí me ponen nervioso”, dijo el puertorriqueño.

Una ceremonia rodeada de figuras históricas

El evento también sirvió para reconocer a los galardonados de 2026. Joe Buck recibió el Premio Ford C. Frick, Paul Hoynes fue homenajeado con el BBWAA Career Excellence Award y Bill White obtuvo el Buck O’Neil Lifetime Achievement Award. Asimismo, Rick Monday fue reconocido por rescatar la bandera estadounidense en el Dodger Stadium hace medio siglo.

La presencia de los miembros ya consagrados del Salón de la Fama también generó momentos especiales. Los aficionados de Mets y Braves ovacionaron especialmente a Mike Piazza y Chipper Jones durante las presentaciones, aunque la mayor muestra de entusiasmo llegó cuando fue anunciado el puertorriqueño Iván Rodríguez, integrante del Salón desde 2017.

La ceremonia incluyó además la interpretación del himno nacional de Estados Unidos a cargo de Shaylan Fingers, hija del miembro del Salón de la Fama, Rollie Fingers.

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