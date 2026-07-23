Sin Mookie Betts ni Kiké Hernández Dodgers visitan la Casa Blanca en medio de la polémica

Los Dodgers acudieron este jueves a la Casa Blanca para celebrar su bicampeonato de la Serie Mundial junto al presidente Donald Trump, en una visita que estuvo lejos de pasar desapercibida. Más allá del protocolo, las ausencias de Mookie Betts y Kiké Hernández se convirtieron en el tema central de una ceremonia rodeada por la polémica.

La presencia del equipo en Washington generó críticas desde semanas atrás debido al contexto político y a las recientes redadas migratorias realizadas en Los Ángeles. En ese escenario, que dos de los peloteros más representativos de la organización no realizaran el viaje terminó por captar buena parte de la atención.

A Congressional Reception for the Champs. ?? pic.twitter.com/YrUYtn4EG4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 23, 2026

¿Por qué Mookie Betts no fue a la Casa Blanca?

La ausencia de Mookie Betts fue una de las más comentadas durante la visita de los Dodgers.

El jardinero decidió permanecer con su familia y explicó que no quería que su decisión fuera interpretada como una postura política. A pesar de no estar presente, Donald Trump lo mencionó durante la ceremonia al reconocer a algunas de las principales figuras del equipo campeón.

Su ausencia generó una amplia conversación entre los aficionados, especialmente porque ocurrió en un momento en el que la organización enfrenta cuestionamientos por aceptar la invitación presidencial.

Kiké Hernández tampoco acompañó a Dodgers

Otro nombre que destacó por su ausencia fue el de Kiké Hernández.

El utility puertorriqueño no viajó a Washington debido a que continúa con su proceso de rehabilitación. Sin embargo, su caso adquirió un significado especial porque previamente había expresado públicamente su respaldo a las comunidades afectadas por las redadas migratorias en Los Ángeles.

Por ello, aunque su ausencia tuvo una explicación deportiva, también volvió a colocar su nombre en el centro del debate que rodeó la visita de los Dodgers.

La visita de Dodgers dividió a parte de su afición

La controversia comenzó mucho antes del viaje a Washington.

Tras conquistar la Serie Mundial 2025, organizaciones defensoras de los inmigrantes, trabajadores del Dodger Stadium y grupos de aficionados impulsaron campañas para que la organización rechazara la invitación a la Casa Blanca.

Entre los colectivos que encabezaron la iniciativa estuvieron UNITE HERE Local 11, sindicato que representa a empleados del estadio, y la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), que argumentó que aceptar la invitación podía interpretarse como un respaldo a una administración señalada por los operativos migratorios que afectaron a miles de familias de Los Ángeles.

La polémica aumentó después de las redadas realizadas por el ICE en distintos puntos de la ciudad y de la presencia de agentes federales cerca del Dodger Stadium, situación que provocó fuertes críticas entre aficionados y activistas. Posteriormente, la organización anunció una donación superior a $1 millón de dólares para apoyar a grupos comunitarios que brindan asistencia a personas afectadas por estos operativos.

Donald Trump recibió a los campeones de la Serie Mundial

Durante la ceremonia, Donald Trump felicitó a los Dodgers por el bicampeonato de la Serie Mundial, destacó el talento del equipo y elogió a figuras como Shohei Ohtani, además de recibir un anillo y un jersey especial de manos del presidente de la organización, Mark Walter.

Por su parte, el manager Dave Roberts evitó entrar en temas políticos y centró su mensaje en el aspecto deportivo, al reiterar que el objetivo de los Dodgers es competir por un tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

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