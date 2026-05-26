Falleció Bob Horner, Novato del Año de MLB en 1978

Bob Horner, histórico exjugador de los Atlanta Braves y ganador del premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 1978, falleció a los 68 años, informó este martes la organización de Grandes Ligas. El ex tercera base dejó una trayectoria marcada por su poder ofensivo, sus años universitarios en Arizona State y una carrera en la que rompió varias barreras desde su llegada al béisbol profesional.

Los Braves confirmaron la noticia mediante un comunicado en el que recordaron varios de los momentos más destacados de su carrera. “Bob Horner construyó una carrera basada en ser el primero. Fue la primera selección global del draft de 1978 después de una brillante trayectoria universitaria. Fue el primer jugador seleccionado por los Braves en saltarse por completo las ligas menores y debutar directamente en las Grandes Ligas”, señaló la franquicia.

Horner llegó a MLB apenas diez días después de haber sido elegido en el draft de 1978. En su debut conectó un cuadrangular frente a Bert Blyleven, quien años más tarde ingresaría al Salón de la Fama. Aquella campaña terminó con 23 jonrones y 63 carreras impulsadas en solo 89 partidos, cifras que le permitieron quedarse con el reconocimiento al mejor novato de la Liga Nacional.

A lo largo de sus 10 temporadas en las Grandes Ligas, nueve de ellas las disputó con Atlanta y una con los St. Louis Cardinals. Alternó funciones entre la tercera y la primera base, aunque la mayor parte de su carrera la desempeñó en la esquina caliente del cuadro interior.

Una carrera marcada por el poder ofensivo

Durante la década de los 80, Horner formó junto a Dale Murphy una de las duplas ofensivas más peligrosas de la Liga Nacional. En 1980 alcanzó el mejor registro jonronero de su carrera con 35 vuelacercas y superó la barrera de los 30 cuadrangulares en tres temporadas distintas.

En 1982 fue convocado al Juego de Estrellas y ayudó a que Atlanta avanzara hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Ese año terminó con 32 jonrones y 97 carreras impulsadas.

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió el 6 de julio de 1986, cuando conectó cuatro jonrones en un mismo partido frente a los Montreal Expos. Aquella actuación igualó un récord en Grandes Ligas y se convirtió en el único juego de cuatro cuadrangulares registrado en toda la década de los 80.

1986: Bob Horner was so shocked when Al Newman hit a HR…he decided to hit 4 HRs…in the same game. Last one was off Jeff Reardon. RIP Mr. Horner. From 1976-1986 he SLG’d .508 which was 6th highest in MLB (min 3,000 PAs). pic.twitter.com/g74uRbjmAn — Jeff (@MNTwinsZealot) May 27, 2026

Las lesiones limitaron parte de su trayectoria, aunque aun así cerró su paso por MLB con 218 cuadrangulares en 1,020 encuentros.

Los Braves enviaron sus condolencias a su esposa Chris, a sus hijos Tyler y Trent, además de sus amigos y aficionados.

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