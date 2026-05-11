Fallece René Cárdenas, voz pionera del beisbol en español en MLB y leyenda de Dodgers y Astros

El mundo del beisbol, las Grandes Ligas y la narración deportiva en español está de luto. René “El Chelito” Cárdenas, considerado uno de los grandes pioneros de las transmisiones latinas en la MLB, falleció el domingo en Houston, Texas, a los 96 años de edad, después de luchar arduamente contra el cáncer.

La noticia conmocionó a aficionados, colegas y organizaciones del mejor beisbol del mundo, especialmente porque Cárdenas fue el primer narrador de tiempo completo en español para un equipo de las Grandes Ligas, abriendo una puerta que décadas después permitió el crecimiento masivo de las transmisiones latinas en Estados Unidos.

“Lamentamos el fallecimiento de René Cárdenas, quien en 1958 con los Dodgers se convirtió en el primer narrador de tiempo completo en español en la historia de la MLB y que en última instancia pasó 21 años detrás del micrófono para Los Ángeles. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos”, compartió el equipo angelino en redes sociales.

We mourn the passing of René Cárdenas, who in 1958 with the Dodgers became the first full-time Spanish-language broadcaster in MLB history and would ultimately spend 21 years behind the mic for Los Angeles. We send our condolences to his loved ones. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 11, 2026

René Cárdenas abrió el camino para las transmisiones en español en MLB

René Cárdenas nació en el barrio La Bolsa, en Managua, Nicaragua, y marcó un antes y un después en la narración deportiva cuando presentó al propietario de los Dodgers, Walter O’Malley, un proyecto para llevar el beisbol a la creciente comunidad hispana del sur de California.

En 1958, el mismo año en que la franquicia dejó Brooklyn para mudarse a Los Ángeles, el plan fue aprobado y Cárdenas comenzó las primeras transmisiones domésticas en español para un equipo de las Grandes Ligas, junto al ecuatoriano Jaime Jarrín.

Aquella decisión cambió para siempre la relación entre la comunidad latina y el beisbol de MLB, convirtiendo a René Cárdenas en una referencia obligada de la narración deportiva en español.

Descanse en Paz el nicaragüense. René Cárdenas. Pionero de la crónica beisbolera al convertirse, en 1958, en el primer cronista en español de tiempo completo con los Dodgers de Los Angeles. Compañero en esa cabina por muchos años del inmortal Jaime Jarrín, además de haber… https://t.co/wTKqqJomwM — Guillermo Celis (@GuillermoCelis) May 11, 2026

Astros de Houston reconocieron su legado antes de su fallecimiento

El legado de “El Chelito” fue reconocido recientemente por los Houston Astros, organización que lo exaltó a su Salón de la Fama el 17 de agosto de 2024, durante una ceremonia previa a un juego contra los Medias Blancas.

En aquel homenaje estuvieron presentes figuras emblemáticas como Craig Biggio, Jeff Bagwell, Lance Berkman, Roy Oswalt, Terry Puhl, José Cruz y el exgerente general Tal Smith.

“Nosotros le debemos a René Cárdenas la valentía y la visión de haber abierto el camino para que las narraciones en español en los equipos de las Grandes Ligas fueran una realidad. Él fue el primero en hacerlo con los Dodgers. Ahora casi todos los equipos tienen sus transmisiones en español, pero antes del ‘Chelito’ solo había en inglés”, explicó Francisco Romero, locutor de los Astros.

With yesterday’s passing of Rene Cardenas, we lost a true legend and pioneer in broadcasting. As the franchise first Spanish broadcaster, Rene had a tremendous impact on the success of the Colt .45s/Astros in Houston’s large Hispanic community and beyond. We send our heartfelt… pic.twitter.com/4EiksWpntA — Houston Astros (@astros) May 11, 2026

Su carrera en Dodgers, Astros y Rangers dejó una marca en el beisbol latino

Cárdenas alcanzó gran notoriedad tras convertirse en la voz en español de los Dodgers, aunque también trabajó con los Houston Astros y los Texas Rangers, consolidando una trayectoria respetada dentro y fuera de los diamantes.

Con una memoria prodigiosa, enorme cultura general y un estilo único frente al micrófono, René se mantuvo activo y lúcido durante gran parte de su vida, pese a los problemas de salud que enfrentó en sus últimos años.

Fue cuatro veces finalista para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, aunque nunca consiguió la designación definitiva.

Cooperstown ya estaba fuera de su corazón, solía decir con resignación y cierta frustración por considerar que su contribución a las transmisiones en español no recibió el reconocimiento total que merecía.

René Cárdenas nunca volvió a Nicaragua tras salir en 1979

“El Chelito” abandonó Nicaragua en 1979, luego de la caída de Anastasio Somoza Debayle tras la revolución sandinista, y nunca regresó a su país.

Su casa en Carretera a Masaya fue confiscada por el Gobierno Sandinista, del cual se convirtió en un crítico constante, especialmente después de la crisis sociopolítica de 2018.

“Quiero que se me recuerde como alguien que luchó por hacer realidad sus sueños y darle un poco de alegría a su país”, dijo Cárdenas en varias ocasiones. “El beisbol ha sido una parte especial de mi vida y lo he amado tanto que muchas veces deseo que los juegos no fueran a nueve innings, sino de más episodios”, insistía.

El beisbol despide a una voz emblemática de la comunidad latina

La muerte de René Cárdenas representa una pérdida profunda para el periodismo deportivo latino y para generaciones de aficionados que crecieron escuchando sus narraciones en español.

“Con René me unió una amistad de más de 40 años y compartimos muchos momentos a través del tiempo. Un gran narrador, luego un destacado columnista, pero sobre todo un gran ser humano al que vamos a extrañar todos lo que tuvimos el privilegio de llamarlo amigo”, señaló Alex Treviño, exjugador de Grandes Ligas y actual analista de beisbol de los Astros de Houston.

A René Cárdenas le sobreviven su esposa, Jilma, y su hijo René.

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