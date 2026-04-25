Boston Red Sox despiden a Alex Cora, segundo mánager latino ganador de la Serie Mundial

Una reestructuración profunda sacudió a los Boston Red Sox en pleno arranque de temporada. La organización decidió poner fin al ciclo del dirigente puertorriqueño Alex Cora, junto a varios integrantes de su cuerpo técnico, en medio de un rendimiento irregular que deja al equipo con marca de 10 victorias y 17 derrotas.

El movimiento no se limitó al banquillo principal. También fueron cesados el entrenador de bateo Peter Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el coach de banca Ramón Vázquez, el asistente de bateo Dillon Lawson y el encargado de estrategia ofensiva Joe Cronin. En paralelo, Jason Varitek fue reasignado dentro de la estructura del club a un nuevo rol.

La transición ya tiene un encargado provisional. Chad Tracy, quien venía desempeñándose como mánager del equipo Triple A en Worcester desde 2022, asumirá el cargo de forma interina.

Un legado marcado por el título de 2018

Cora deja la organización tras ocho temporadas al frente del equipo y con un balance acumulado de 619 triunfos y 541 derrotas. Su etapa quedó marcada por la conquista de la Serie Mundial en 2018, logro conseguido en su primer año como dirigente.

El propietario del equipo, John Henry, reconoció el impacto del técnico en la institución mediante un comunicado. “Alex Cora llevó a esta organización a vivir una de las mejores temporadas en la historia de los Red Sox en 2018, y por ello, así como por los muchos años que siguieron, siempre contará con nuestra más profunda gratitud”, señaló.

En el mismo mensaje, Henry destacó la influencia del boricua más allá de los resultados deportivos. “Ha tenido un impacto perdurable en este equipo y en esta ciudad. Ha ejercido liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego de muchas maneras importantes. Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta en particular resulta especialmente difícil, dado lo que Alex ha significado para los Red Sox desde el día en que llegó”.

El anuncio se produjo tras una contundente victoria 17-1 sobre los Baltimore Orioles, resultado que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas. Entre esos tropiezos se incluyó una barrida sufrida en Fenway Park frente a los New York Yankees.

Cora hizo historia en 2018 al convertirse en el segundo mánager latino en ganar una Serie Mundial en las Grandes Ligas, siguiendo el precedente establecido por el venezolano Ozzie Guillén en 2005.

El cambio de dirección marca un nuevo capítulo para Boston, que busca reordenar su estructura deportiva tras un inicio de campaña por debajo de las expectativas.

Sigue leyendo:

· MLB: aumenta porcentaje de jugadores afroamericanos por segundo año consecutivo

· Dodgers pierden a Edwin Diaz, quien deberá ser operado

· Garret Anderson, leyenda de los Angels, enluta al mundo del béisbol con su fallecimiento