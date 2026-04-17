Garret Anderson, leyenda de Los Ángeles Angels, enluta al mundo del béisbol con su fallecimiento

La Major League Baseball (MLB), siente el luto de una leyenda. Garret Anderson murió a sus 53 años. Garret Anderson dejó una huella con Los Ángeles Angels. Anderson fue una pieza importante un la histórica Serie Mundial del año 2002.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Garret Anderson, miembro del Salón de la Fama de los Angels. Garret siempre ocupará un lugar especial en el corazón de los fanáticos de los Angels por su profesionalismo, elegancia y lealtad a lo largo de su carrera y más allá. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a toda la familia Anderson”, indicó la franquicia estadounidense en su cuenta oficial en X.

We are deeply saddened to announce the passing of Angels Hall of Famer Garret Anderson.



Garret will forever hold a special place in the hearts of Angels fans for his professionalism, class, and loyalty throughout his career and beyond.



We extend our heartfelt condolences to… pic.twitter.com/RyF5qa7OPE — Los Angeles Angels (@Angels) April 17, 2026

Garret Anderson dejó un gran legado, especialmente con Los Ángeles Angels. El pelotero originario de California estuvo durante 15 temporadas en el conjunto angelino (1994-2008). Anderson formó parte de grandes récord en la era moderna de la MLB.

“La organización de los Angelinos está de luto por la pérdida de uno de los íconos más queridos de nuestra franquicia, Garret Anderson (…) Garret fue una piedra angular de nuestra organización a lo largo de sus 15 temporadas y su presencia estoica en los jardines y en nuestro clubhouse elevó a los Angelinos a una era de éxito continuo, destacada por el campeonato de la Serie Mundial del 2002“, dijo el propietario de los Angelinos, Arte Moreno, en un comunicado recopilado por MLB.

En la única Serie Mundial delos Angels, Garret Anderson fue una pieza clave con su bateo oportuno sobre el pitcheo de los Giants. En el juego 7 de la serie, Anderson bateó un doble con las bases llenas con las que su club barrió las bases y obtuvo una ventaja más holgada en el marcador (aquel juego finalizó 4-1).

Anderson cerró su carrera con Los Angeles Angels como líder histórico en varias facetas ofensivas. El legendario jardineo es el líder en hits conectados (2,368), carreras impulsadas (1,292), dobles (498), juegos jugados (2,013), extra-bases (796) y bases totales (3,743). Garret estableció un récord para la franquicia con 10 carreras impulsadas en un solo juego y tiene la racha más larga de hit consecutivos (28 juegos).

“Garret siempre ocupará un lugar especial en los corazones de los fans de los Angelinos por su profesionalismo, clase y lealtad a lo largo de su carrera y más allá de eso. Su admiración y respeto por el juego eran inconmensurables. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la esposa de Garret, Teresa, a sus hijas Brianne y Bailey, a su hijo Garret ‘Trey’ Anderson III y a toda su familia”, agregó el dirigente.

Anderson participó en tres All-Star Game (en la edición de 2003 fue el jugador más valioso y ganó el Home Run Derby), ganó dos bates de plata y en 2016 fue exaltado al Salón de la Fama de los Angels.

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