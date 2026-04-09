Fernando Valenzuela a 45 años de la Fernandomanía: el legado íntimo que reveló su hijo

El 9 de abril de 1981 marcó un antes y un después en la historia del béisbol. Hace 45 años, Fernando Valenzuela sorprendió al mundo al abrir el Opening Day con los Los Angeles Dodgers y lanzar una blanqueada que dio origen a la inolvidable Fernandomanía.

UN DÍA COMO HOY



9 de abril de 1981



Fernando Valenzuela



reemplazo a Jerry Reuss y realizó su primera apertura en MLB



blanqueando a los Astros de Houston



lanzando juego completo pic.twitter.com/CYT010Z4Ka — HIRAM BERMAN (@hiramberman) April 8, 2026

Pero más allá de la hazaña deportiva que lo convirtió en ícono de la MLB, su legado también se construyó fuera del diamante. Con el paso del tiempo, su historia ha adquirido un matiz más humano: el del padre, el hombre de familia, el referente silencioso que dejó huella en casa.

Para su hijo, Fernando Jr., el apellido Valenzuela siempre significó algo más que fama. Fue también cercanía, aprendizaje y momentos únicos que pocos pueden contar.

Lejos del reflector mediático, el legendario pitcher de los Dodgers mantenía una rutina familiar marcada por valores sencillos. No había privilegios especiales ni trato de celebridad. Al contrario, inculcaba la importancia del esfuerzo diario, algo que él mismo había aprendido desde sus orígenes en Etchohuaquila, Sonora.

Ese contraste entre la figura pública y el entorno privado ayudó a sus hijos a entender la dimensión real de su padre: un hombre que, pese a haber conquistado la MLB, nunca perdió el piso.

“Mi papá se quedaba en casa, era un hombre humilde, sencillo… le gustaba ver el fútbol y apoyaba al Cruz Azul”, contó Fernando Jr. en una entrevista compartida en redes sociales por la página de Facebook Con las bases llenas.

“Amaba mucho el béisbol, pero también a su familia y amigos”, señaló su hijo al hablar del legado personal del “Toro” a Telemundo 52.

Uno de los recuerdos más bonitos de Fernando Jr. fue cuando compartieron equipo en México: “Tuve la suerte de jugar junto a mi padre, algo que no es muy común… fue una temporada muy bonita para mí, una experiencia de grandes emociones”, mencionó en entrevista con El Financiero.

Esto sucedió en la temporada 2006-2007 con las Águilas de Mexicali de la Liga Mexicana del Pacífico. Fue una etapa especial donde el “Toro” cerró su carrera profesional jugando al lado de su hijo, quien se desempeñaba como primera base y, aunque nunca llegó a las Ligas Mayores, tuvo un buen paso por varios equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, como Charros de Jalisco, Toros de Tijuana y Leones de Yucatán.

Fernando Valenzuela posa junto a su esposa Linda y a Fernando Jr. en 1982. Crédito: Craig Molenhouse | AP

1981: el día que nació la Fernandomanía

Aquel Opening Day 1981 es ya parte de la historia grande del deporte. Con apenas 20 años, Fernando Valenzuela tomó la pelota en un contexto adverso: lesiones en la rotación obligaron al manager Tommy Lasorda a confiar en un novato prácticamente desconocido.

Enfrente estaban los Houston Astros, el mismo equipo que había eliminado a los Dodgers el año anterior.

Lo que parecía un riesgo terminó siendo una obra maestra.

Valenzuela lanzó juego completo, permitió apenas cinco hits y firmó la blanqueada en la victoria 2-0. Su dominio creció entrada a entrada, apoyado en una mezcla de recta, curva y su icónico tirabuzón.

“Fernando utilizó principalmente su recta y curva en las primeras entradas, y después empezó a trabajar más el tirabuzón… De la sexta a la novena tuvo un dominio impresionante de todos sus lanzamientos”, recordó su excompañero el receptor Mike Scioscia.

El propio Valenzuela dejó clara su confianza en su repertorio: “Combiné la recta, el slider y el tirabuzón al inicio, pero en las últimas tres entradas fueron casi todos tirabuzones… Ese es mi lanzamiento, y cuando necesito los outs importantes, recurro a él”.

Fernando Valenzuela's Legendary Screwball. 🪛⚾️



And grip. pic.twitter.com/MkzETOQOt0 — Rob Friedman (@PitchingNinja) December 23, 2025

Ese día no solo ganó un juego: nació un fenómeno.

Un legado que trasciende el béisbol

A 45 años de aquel histórico juego con los Los Angeles Dodgers, el legado de Fernando Valenzuela sigue creciendo.

En el terreno, fue una revolución: ganador del Cy Young y Novato del Año en 1981, campeón de Serie Mundial y protagonista de una de las rachas más dominantes que ha visto la MLB.

Fernando Valenzuela durante un partido contra los Mets en 1981. Crédito: Richard Drew | AP

Fuera de él, fue ejemplo de humildad, disciplina y arraigo familiar.

La Fernandomanía no solo cambió el béisbol; también dejó una historia profundamente humana. Una que hoy, gracias al testimonio de su familia, permite entender que detrás del ídolo había un padre que nunca dejó de ser fiel a sus raíces.

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