Fernando Valenzuela no logra votos suficientes para acceder al Salón de la Fama

El lanzador mexicano Fernando Valenzuela, leyenda de Los Angeles Dodgers, no logró la cantidad de votos necesaria para acceder al Salón de la Fama de Cooperstown a través del Comité de la Era del Beisbol Contemporáneo.

Este domingo se conoció que solo Jeff Kent ingresará al Salón de la Fama por esa vía.

Second baseman Jeff Kent was elected to the National Baseball Hall of Fame by the Contemporary Baseball Era committee. He will be inducted in July. Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly, Dale Murphy and three others did not receive sufficient votes. — Jeff Passan (@JeffPassan) December 8, 2025

Noticia en desarollo…





