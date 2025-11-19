MLB llega a nuevo acuerdo con ESPN, NBC y Netflix: Así será la transmisión en 2026

La Major League Baseball entrará en una nueva era mediática en 2026 con un cambio histórico en la transmisión de sus juegos. La liga anunció un nuevo acuerdo de derechos televisivos por tres años con ESPN, NBC y Netflix.

El pacto conjunto promedia casi $800 millones de dólares por temporada, con ESPN aportando $550 millones, NBC $200 millones y Netflix $50 millones.

A continuación, te explicamos cómo queda repartida la nueva estructura de transmisiones.

ESPN: menos juegos, pero más streaming y el control de MLB.TV

Aunque ESPN optó en febrero por salirse de su contrato original, la renegociación resultó favorable para ambas partes. Desde 2026, la cadena deportiva mantendrá su presencia en el béisbol, pero con un enfoque muy diferente.

Lo que gana ESPN en el nuevo acuerdo

Derechos exclusivos de MLB.TV , el paquete de juegos fuera de mercado, que se integrará directamente en la aplicación de ESPN.



, el paquete de juegos fuera de mercado, que se integrará directamente en la aplicación de ESPN. Derechos de transmisión dentro del mercado para los seis equipos cuyos juegos produce la MLB: San Diego Padres, Colorado Rockies, Arizona Diamondbacks, Cleveland Guardians, Minnesota Twins y Seattle Mariners .



para los seis equipos cuyos juegos produce la MLB: . 30 juegos exclusivos, principalmente en horario estelar de mitad de semana y durante el verano.



NBC y Peacock: nueva casa de Sunday Night Baseball

La gran sorpresa del nuevo paquete llega con NBC, que regresa con fuerza al béisbol tras años de ausencia. La cadena transmitió MLB entre 1939 y 1989, y ahora vuelve con uno de los productos premium de la liga.

Lo que tendrá NBC/Peacock desde 2026

25 juegos de Sunday Night Baseball , transmitidos principalmente por NBC y completados por el nuevo canal NBC Sports Network.



, transmitidos principalmente por NBC y completados por el nuevo canal NBC Sports Network. Transmisión completa de la Serie de Comodines (Wild Card Series) .



. Early Sunday Games en Peacock , seguidos por un show tipo “whip-around” antes del juego estelar del domingo.



, seguidos por un show tipo “whip-around” antes del juego estelar del domingo. Juego inaugural en NBC: 26 de marzo, Dodgers vs. Diamondbacks.



26 de marzo, Dodgers vs. Diamondbacks. Juego del Día del Trabajo (Labor Day) en prime time .



. Futures Game la víspera del Home Run Derby.



la víspera del Home Run Derby. Primera ronda del Draft MLB, transmitida desde el sábado previo al All-Star Game.



Netflix: Home Run Derby y juegos exclusivos por primera vez

Netflix continúa su expansión en eventos deportivos premium, y MLB será una de sus nuevas apuestas de gran impacto global.

Lo que emitirá Netflix

Home Run Derby , uno de los eventos más vistos del año.



, uno de los eventos más vistos del año. Juego inaugural de la temporada 2026: Yankees vs. Giants el 25 de marzo.



Yankees vs. Giants el 25 de marzo. Field of Dreams Game, el 13 de agosto entre Minnesota y Philadelphia.



Un juego especial de MLB cada año, aún por anunciar.