Cuba anuncia que participará en el Clásico Mundial de Béisbol del 2026

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) confirmó este sábado que participará en el VI Clásico Mundial de Béisbol, previsto para disputarse el próximo año en varias sedes internacionales. El anuncio llegó acompañado de un primer listado de 50 peloteros, entre ellos jugadores cubanos contratados en las Grandes Ligas de Estados Unidos, un detalle clave que marca la preparación del equipo rumbo al evento.

Según indicó la nota oficial de la FCBS, el grupo inicial está compuesto por “incluidos afiliados a las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, otras ligas profesionales y miembros de equipos que participan en la 64 Serie Nacional”.

La Federación también señaló que se encuentran a la espera de la autorización de los clubes de la MLB para la participación de sus jugadores, entre los cuales destacan Andy Pagés, de los Dodgers; Daysbel Hernández, de Atlanta Braves; Lázaro Estrada, de Toronto Blue Jays, y Víctor Labrada, de Seattle Mariners.

En relación con los trámites migratorios necesarios para competir, las autoridades del béisbol cubano añadieron: “Esperamos que las autoridades estadounidenses garanticen los visados que permitan concretar nuestra presencia en el torneo, sin que medien en este proceso cuestiones ajenas a la competencia o contrarias a los principios del deporte”.

La FCBS destacó la relevancia del Clásico Mundial, programado del 5 al 17 de marzo y con sedes en Puerto Rico, Estados Unidos y Japón, de acuerdo con la información oficial del evento. El torneo, considerado la competencia internacional más importante del béisbol profesional, es organizado por la MLB y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

Con esta confirmación y un pre–roster que mezcla talento de la MLB, Japón y el béisbol doméstico, Cuba inicia su cuenta regresiva hacia una cita deportiva que promete captar la atención de fanáticos alrededor del mundo.

El torneo del Clásico Mundial de Béisbol reunirá a 20 selecciones: 16 que obtuvieron su pase por los resultados de 2023 y otras cuatro que saldrán del clasificatorio de 2026. Japón, vigente campeón, buscará retener la corona en una competencia que tendrá sus grupos en Miami, Houston, San Juan y Tokio, mientras que la fase decisiva se disputará en Miami.

Cuba, presente en todas las ediciones anteriores, firmó su actuación más destacada en 2006 al terminar como subcampeona frente al propio Japón. En 2023 alcanzó el cuarto lugar, año en que por primera vez integró a jugadores contratados de manera independiente en ligas profesionales.

