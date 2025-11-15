Carlos Beltrán ingresa al Salón de la Fama de los New York Mets

Carlos Beltrán, una de las figuras latinas más influyentes en la MLB durante las últimas dos décadas, fue anunciado oficialmente como nuevo integrante del Salón de la Fama de los New York Mets. La organización informó que la ceremonia se llevará a cabo en 2026 en Citi Field, donde el puertorriqueño disputó algunas de las mejores temporadas de su carrera.

Beltrán, quien jugó siete campañas con los Mets, expresó su emoción por el reconocimiento. “Recibo con profundo agradecimiento este reconocimiento que más de ser orgullo para mí, espero lo sea también para mi familia y Puerto Rico. El béisbol ha sido mi vida y a través de los años he querido aportar desde diferentes espacios al desarrollo del deporte; he disfrutado todas las etapas de mi trayectoria con gran pasión y compromiso”, afirmó.

Poco después añadió: “Sin duda, mis temporadas con los Mets fueron muy especiales y me llenaron de muchas satisfacciones. Son experiencias que atesoro. El anuncio de esta exaltación al Salón de la Fama de los Mets es un honor que recibo con humildad”.

Introducing the 2026 Mets Hall of Fame Class!



Lee Mazzilli, Bobby Valentine, and Carlos Beltrán will be inducted into the #Mets Hall of Fame next year! 👏 pic.twitter.com/jWv6a4quN1 — New York Mets (@Mets) November 13, 2025

Un legado que marcó a toda una generación

Los Mets también incorporarán a Lee Mazzilli y Bobby Valentine en la misma ceremonia, lo que elevará a 38 el número total de figuras dentro de su Salón de la Fama. Pero la candidatura de Beltrán destaca por su impacto estadístico y emocional en Nueva York. El jardinero se mantiene en el Top 10 histórico del equipo en jonrones, carreras impulsadas y anotadas, además de porcentaje de embasarse, slugging y OPS. Su llegada en 2005, con un contrato de siete años, representó un momento de optimismo para la franquicia.

Durante su paso por Queens, acumuló cinco convocatorias al Juego de Estrellas, tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata. En 2006, su bWAR de 8.2 lo colocó como el segundo mejor jugador de la Liga Nacional, en una temporada donde los Mets avanzaron hasta la Serie de Campeonato. Su producción, carácter competitivo y liderazgo lo convirtieron en una figura fundamental en el clubhouse.

El boricua regresó a la organización en 2023 como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, cargo que mantiene actualmente. Además, recientemente obtuvo el 70.3% de los votos para el Salón de la Fama de Cooperstown, quedándose a menos de cinco puntos del 75% necesario para entrar al recinto de los inmortales.

La admiración hacia Beltrán también fue subrayada en el comunicado emitido por los propietarios Steve y Alex Cohen: “El impacto de Carlos en la organización fue y sigue siendo incalculable. Su mezcla única de poder, velocidad y gracia defensiva lo convirtió en uno de los jugadores más dinámicos que jamás haya vestido un uniforme de los Mets. Es una voz respetada dentro del clubhouse, compartiendo su sabiduría como asistente especial de David Stearns. Tenemos muchas esperanzas de que reciba noticias positivas este enero cuando el Salón de la Fama del Béisbol anuncie su grupo del 2026”.

Beltrán, además de su legado en los Mets, cerró una carrera de 20 años con 435 jonrones, más de 2,700 hits y un palmarés que incluye ser Novato del Año, nueve veces All Star, campeón de la Serie Mundial en 2017, tres Guantes de Oro, dos Bates de Plata y el prestigioso Premio Roberto Clemente. Con su ingreso al Salón de la Fama de los Mets, su nombre queda definitivamente ligado a la historia grande del béisbol en Nueva York.



Sigue leyendo:

· Darryl Strawberry, ex MLB, recibe indulto presidencial por narcotráfico y evasión fiscal

· Los 10 agentes libres más cotizados de MLB 2026: Kyle Tucker lidera la lista

· Shohei Ohtani gana su cuarto MVP unánime y Barry Bonds siente pasos