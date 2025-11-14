Shohei Ohtani gana su cuarto MVP unánime y Barry Bonds siente pasos

La gran diferencia para Shohei Ohtani desde que llegó a los Dodgers es que antes ganaba los premios de Jugador Más Valioso, aunque su equipo no jugaba en los playoffs. El astro japonés ahora recibe los MVP y gana Series Mundiales.

La era de dominio de Shohei Ohtani continuó este jueves al ser premiado como el Más Valioso de la Liga Nacional de manera unánime por segundo año consecutivo como miembro de los Dodgers. Es su tercera designación de MVP seguida y la cuarta en total contando sus dos premios de la Liga Americana como estrella de los LA Angels (2021, 2023). Los cuatro premios fueron unánimes.

Don Mattingly, leyenda del béisbol, fue el encargado de dar a conocer la noticia en televisión la noche del jueves. Ohtani, acompañado por su esposa Mamiko, celebró con un beso a su perro Decoy.

Don Mattingly announces the 2025 NL MVP …



Shohei Ohtani 🦄 https://t.co/nwLtgGmuyo pic.twitter.com/OHiWH0rqVI — MLB (@MLB) November 14, 2025

El regreso de Ohtani como pitcher acabó con cualquier duda

Hubo un momento en la segunda parte de la temporada en la que Kyle Schwarber, jonronero de los Phillies, presentaba algunos números ofensivos más impresionantes que Ohtani y la carrera por el MVP parecia estar en el aire. Pero entonces Ohtani empezó a lanzar más y más como pitcher.

Para cuando la temporada regular concluyó, había pocas dudas sobre quién iba a llevarse el premio más grande del béisbol.

Ohtani bateó .282, 55 jonrones, con 102 carreras impulsadas, 146 anotadas, recibió 109 bases por bolas y robó 20 bases. Fue líder de la Liga Nacional en slugging (.622) y OPS (1.014). Como pitcher, totalizó 47 innings con récord de 1-1 y 2.87 de carreras limpias, con 62 ponches y solo 9 bases por bolas. Su volumen de trabajo fue aumentado poco a poco tras completar una larga rehabilitación del codo.

Schwarber, quien superó a Ohtani en la campaña por un jonrón y que fue el líder de carreras producidas de toda la Gran Carpa, acabó segundo en la votación con 23 sufragios a segundo lugar y un total de 280 puntos, mientras que el dominicano Juan Soto, de los NY Mets, fue tercero con 231 puntos.

Barry Bonds (centro) durante sus años de dominio como estrella de los San Francisco Giants. El jonronero ganó un récord de siete premios de MVP de la Liga Nacional. Crédito: Marcio Jose Sanchez | AP

Ohtani se acerca cada vez más a Barry Bonds

El único pelotero de la historia en tener más premios MVP que Shohei Ohtani es Barry Bonds, quien consiguió siete de la Liga Nacional. Nadie más que Bonds había logrado tres en fila hasta ahora. Pero el bateador designado y pitcher de los Dodgers es el primero en ganar múltiples MVP’s en ambas ligas y por supuesto tendrá la oportunidad de obtener más premios (tiene 31 años).

La votación de los escritores de béisbol de Estados Unidos se realizó antes de la postemporada. Por supuesto, Ohtani ofreció su más impresionante actuación en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando bateó tres jonrones y ponchó a 10 bateadores de Milwaukee en 6 innings sin permitir carrera.

Aaron Judge, quien bateó 53 jonrones para los NY Yankees en la temporada, fue premiado como el MVP de la Liga Americana por tercera vez. Crédito: Frank Franklin II | AP

Aaron Judge gana su tercer MVP de la Liga Americana

En lo que se refiere a la Liga Americana, también repitió el ganador del año pasado, pues el capitán de los Yankees, Aaron Judge, superó en cerrada votación a Cal Raleigh, quien tuvo una temporada histórica con los Seattle Mariners.

Judge recibió 17 votos a primer lugar y 13 a segundo para un total de 355 puntos. Raleigh obtuvo 13 a primer lugar y 17 a segundo para 335 unidades. El dominicano José Ramírez, de los Guardians, fue tercero con 224 puntos.

Fue el tercer MVP para Judge, quien bateó .331 para liderar a todos en MLB, con 53 jonrones, 114 carreras producidas, 137 anotadas. Raleigh lideró la Gran Carpa con 60 cuadrangulares -nuevo récord para un catcher y también para un bateador ambidiestro- y remolcó 125 carreras.

